Eriksen double-face: con la Danimarca brilla, con l’Inter è black-out

Il curioso caso del centrocampista, ancora poco coinvolto nella realtà nerazzurra, mentre con la propria nazionale è tutto un altro giocatore

C’è un Eriksen con la maglia della Danimarca e uno con quella dell’Inter. Un singolo giocatore ma con due facce completamente diverse. Quella convinta e motivata che si intravede ogniqualvolta indossi la casacca della propria nazionale e quella grigia e quasi totalmente indecifrabile quando indossa la casacca nerazzurra.

Arrivato come star indiscussa sotto la Madonnina, con l’obiettivo di riuscire a far fare quel definitivo salto di qualità all’Inter, Eriksen è diventato in poco tempo un misterioso caso.

Eriksen, i veri numeri

Dallo scorso 27 gennaio ad oggi, il centrocampista danese ha collezionato solo 33 presenze in tutte le competizioni, mettendo a referto quattro reti e tre assist. Bottino decisamente magro per uno abituato ad incidere e di parecchio nei propri club di appartenenza.

Fantastico il suo periodo a Londra con il Tottenham, chiuso con 305 gare complessive, condite da 69 gol e 89 assist. Numeri importanti, che Eriksen ha saputo ripetere anche negli anni con la maglia della Danimarca. Sono, infatti, ben 102 le presenze con la selezione scandinava e 36 i gol messi a segno.

A sinistra Eriksen con la maglia della Danimarca, a destra con quella dell’Inter

Che successo allora al danese? Sarà l’aria di Milano a trasformarlo da top player a scarpone?

Risposta alla domanda? Probabile, è si perché l’Eriksen interista è soltanto la brutta copia di quello che si vede con la propria nazionale. I motivi di tale double-face possono essere riconducibili principalmente al nuovo sistema tattico in cui il centrocampista danese ha dovuto iniziare a convivere dal momento del suo arrivo all’Inter.

Il 3-5-2 o 3-4-1-2 non sono due moduli che calzano a pennello con le caratteristiche di Eriksen. Numeri alla mano, diverse gare ufficiali giocate in carriera dal danese, lo hanno visto agire come trequartista dietro le punte e in un modulo comprendente la difesa a quattro. Il numero 10 della Danimarca è infatti un giocatore che ama giocare tra le linee e senza troppi compiti difensivi alle spalle.

Dettami tattici per adesso non ritrovati all’Inter, che punta a giocare più sulle fasce e con un ritmo anche decisamente diverso rispetto a quello a cui era abituato il giocatore. È chiaro che in questo modo nè l’Inter nè tantomeno Eriksen possano andare avanti al meglio. Il momento del “tirare le somme” è arrivato: o Conte ed Eriksen giungono ad una via di mezzo oppure decidere di puntare alla separazione definitiva a gennaio.

Sopra Antonio Conte, sotto Christian Eriksen

Fonti foto: getty images; fc inter 1908 (x2); il post

Sandro Caramazza