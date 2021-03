“Eppur si…smuove”: la zona retrocessione entra nella fase calda

Le ultime giornate hanno fatto registrare qualche segno di vita da squadre ferme da tempo risucchiando altre compagini che adesso devono guardarsi le spalle

Dodici finali per tutti, per qualcuno quattordici. Se la lotta nella parte alta si fa serrata anche nelle sabbie mobili di bassa classifica ora il gioco si fa duro e se ci si vuole salvare i duri devono iniziare a giocare. Sono almeno nove le squadre invischiate nella lotta, dando per il momento fuori da questi discorsi l’Udinese, a pari punti con la Samp, che ha inanellato una serie di risultati positivi e adesso può guardare con discreta fiducia il prosieguo del campionato. Dal Bologna al Crotone è un tutti contro tutti con ovviamente le ultime due ad avere più di un piede in fallo.

Se partiamo dall’ultima posizione troviamo appunto il Crotone di Serse Cosmi che per ora rientra di diritto nella lotta dopo la grande vittoria di domenica contro il Torino. Il vulcanico allenatore che ha appena sostituito Stroppa sembra aver già dato qualcosa in più ai suoi e i 7 punti che lo separano dal quartultimo posto segnano una missione durissima ma non impossibile. Servono però conferme.

Chi non sembra riuscire a tirarsi fuori dalla crisi è il Parma che si trova appena avanti ai calabresi con un punto in più, 16. Clamorosa la vittoria gettata alle ortiche nell’ultimo turno con la Fiorentina. Dopo un’incredibile rimonta sino al 3-2 un autogol di Iacoponi ha gettato nello sconforto D’Aversa e tutta la squadra. I margini di miglioramento ci sono ma il tempo stringe.

Al terzultimo posto a quota 20 ecco il Torino che causa covid si ritrova, però, con due gare in meno. I ragazzi di Nicola dopo la batosta di Crotone si preparano ad ospitare la capolista Inter ma se vogliono iniziare la risalita non c’è tempo da perdere.

Il Cagliari (22 pt.) con Semplici ha sicuramente una nuova verve e i tre risultati utili consecutivi lo testimoniano. Domenica c’è la Juve in casa, una prova che dimostrerà se i passi in avanti fatti saranno significativi.

Un trittico a 26 punti, Benevento, Spezia e Fiorentina. Se per le due neopromosse i commenti sono lusinghieri non si può dire lo stesso dei viola che continuano a non vincere e non convincere, urge un cambiamento se non si vuole dar vita a scenari clamorosi. Tra l’altro sabato i toscani andranno a far visita proprio alle Streghe di Pippo Inzaghi in uno scontro diretto clamoroso. Spezia impegnato venerdì nella sfida quasi proibitiva con l’Atalanta, ma mai dire mai.

Più in alto ma con occhio vigile le due compagini rossoblu, Bologna e Genoa, rispettivamente a 28 e 27 punti. Entrambe le squadre sono sembrate in salute, gli ultimi impegni sono stati difficili e perdere qualche punto per strada è stato nell’ordine naturale delle cose. Mihajlovic ha in pugno la sua squadra e si è visto anche a Napoli nonostante la sconfitta. Ballardini ha rigenerato il Grifone che adesso se la va a giocare su ogni campo e merita la posizione più tranquilla delle altre. Per le due squadre due partite casalinghe, i felsinei ospitano la Sampdoria mentre i liguri si misureranno con l’Udinese.

Dodici finali da vivere intensamente, può ancora succedere di tutto in quella zona di classifica dove nessuno si vorrebbe mai trovare.

Glauco Dusso