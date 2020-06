Enrico Albertosi: il portiere volante

Campione d’Italia con il Cagliari nel 1970 e con il Milan della stella, 1979. Bandiera dal 1958 al 1968 della Fiorentina con cui ha vinto due coppe Italia (una terza col Milan nel ’77) e una Coppa delle Coppe. Esordì nel ’53 nella Pontremolese la squadra della sua città natale, Pontremoli. Ha giocato con lo Spezia dal ’54 al ’58 e a fine carriera nell’82-’84 nell’Elpidiense in serie C2. Campione d’Europa ’68 e Vice campione del mondo a Messico ’70, 34 presenze azzurre, rivale in bravura di Zoff

Domenica 18 marzo 1979 derby Inter-Milan che vale lo scudetto. All’inizio del secondo tempo, sullo 0-0, l’equilibrio si rompe. Rigore per l’Inter. Sul dischetto Alessandro Altobelli, davanti a lui sulla riga di porta c’è un mostro sacro: Enrico “Ricky” Albertosi, il portiere volante. Tutto San Siro ammutolisce. Altobelli parte, piatto destro inclinato che impatta la palla indirizzandola sul lato sinistro. Albertosi fa il passo laterale con il sinistro e si inclina con le spalle oblique sulla palla che viaggia veloce a mezz’altezza, poi alza il braccio destro e con la mano rigida respinge lateralmente. La tribuna milanista esplode. Altobelli si incupisce e lui, Ricky il pirata, per un attimo sembra avere veramente in mano una sciabola e in testa un tricorno.

In questa parata c’è tutta la classe di Albertosi. Il passo laterale è il segno della tecnica negli spostamenti con le gambe, così come le spalle oblique significano saper aggredire il pallone. Il terzo gesto tecnico è quello decisivo. Il pallone quando è parabolico va preso nel punto più alto e impattato con braccia e mani rigide affinché non scavalchi il portiere.

Ricky Albertosi ha imparato, rubando ai suoi mentori, tutti i segreti del mestiere. Poi li ha fatti suoi reinterpretandoli, come fanno i grandissimi. Dal padre, che lo mise da bambino in porta, ha imparato ad amare il ruolo. Dagli esordi, nel 1953 e nel 1954, tra i pali della Pontremolese e dello Spezia ha appreso che per diventare dei grandi bisogna confrontarsi con l’avversario. Da Giuliano Sarti ha carpito l’idea di avere una identità tra i pali. Lui osservava dalla panchina della Fiorentina questo grande portiere simbolo di regolarità nel gesto, pensando al volo. Sarà dal quel 18 gennaio 1959, giorno dell’esordio in Roma-Fiorentina 0-0, il suo marchio di fabbrica più grande. Dieci anni di Fiorentina fino al 1968, dall’Italia della Dolce vita a quella del primo terrore stragista, per perfezionarlo e poi renderlo magnifico a guardia della bandiera sarda per eccellenza: il Cagliari di Gigi Riva.

In terra sarda ha trovato compagni che sono diventati amici di goliardate fuori dal campo, il primato di portiere meno battuto del campionato a sedici squadre con sole undici reti subite e nello stesso 1969-70 lo scudetto più suggestivo della storia della serie A a girone unico. Suggestione, fascino, reattività, esplosività sono altre caratteristiche del suo mito. Nell’estate del 1974, i duelli con Boninsegna, Chinaglia, Prati, Altafini, Bettega si rinnovarono nella Milano che magnificava Rivera. Lo stesso golden boy che lui aveva riempito di parolacce al minuto ‘110 della famosa semifinale Italia-Germania 4-3, quando non aveva deviato fuori il colpo di testa di Muller. Lì Ricky Albertosi aveva un attimo prima alzato sulla traversa un altro colpo di testa di Uwe Seeler, icona della Germania Ovest e dell’Amburgo. Era stata una parata magnifica. La palla aveva rimbalzato a terra e viaggiava sotto la traversa, Albertosi leggermente accentrato si era portato verso il palo alla sua sinistra e poi l’aveva tolta dall’incrocio volando con le gambe piegate all’indietro, la schiena inarcata, gli occhi che guardavano il cielo messicano e la palla. Via in angolo, vieja. A scacciar gli incubi.

Poi l’avventura piratesca di Ricky terminò. Era il 10 febbraio 1980 si giocava Milan-Perugia. Di lì a poco il vento torbido del calcio scommesse avrebbe travolto anche lui. Stava per andare ai Cosmos e invece venne squalificato per due anni. Ancora oggi si proclama innocente e dal quel momento buio seppe uscire tornando a giocare nel biennio ’82-’84 nell’Elpidiense in serie C2. Concluse il suo “navigar piratesco” a quarantacinque anni in piena forma fisica. Era un’altra delle sue caratteristiche: lo straordinario atletismo.

Il resto è tutto in quel rigore parato in quel derby milanese del 1979, nell’Italia gotica e oscura degli anni di piombo, che contribuisce allo scudetto del Milan. Un attimo dopo, un altro immaginifico Enrico, Ameri immortala la parata: “il vecchiaccio è riuscito a fare una cosa eccezionale”. E’ la firma di un grande narratore di partite sulla carriera di Ricky Albertosi, fuoriclasse della parata.

Matteo Quaglini