Enigma Tonali-Eriksen: quando scambiarsi la maglia sarebbe la soluzione migliore

Le due sponde del naviglio sono unite nel domandarsi in che modo sfruttare al meglio un loro giocatore, se la sponda rossonera può pazientare e studiare quella nerazzurra sembra arrivata al capolinea. Un’idea paradossale ci è venuta in mente

Le prime sette giornate di campionato e tre di coppe europee sono bastate a mettere d’accordo Milan e Inter, entrambe alle prese con un rompicapo alla stregua del cubo di Rubik. I recenti acquisti delle due compagini Tonali ed Eriksen stanno mandando in tilt lo scacchiere rossonerazzurro che non riesce a trovare una collocazione chiara ai due talenti.

Da Brescia con amore. Sandro Tonali è stato il colpo dell’estate milanista. Il gioiello del Brescia e della nazionale sembrava ormai aver trovato “casa” all’Inter ma le nuove strategie di Suning hanno allentato la presa sul centrocampista. Il ragazzo, una volta saputo dell’inserimento del Milan non ha esitato un attimo a dire sì, visto anche il suo tifo in gioventù. L’adattamento di Tonali, però, non è andato bene come la trattativa che lo ha portato alla corte di Pioli. Il sistema di gioco del mister che prevede i due centrocampisti davanti alla difesa e il trequartista sembra non essere nelle corde dell’ex Brescia. Il risultato sono state una manciata di presenze, poche da titolare, con prestazioni sottotono. Il tempo è sicuramente dalla parte del calciatore ai suoi primi vagiti in una grande squadra però è necessario capire sia la sua collocazione sia l’effettiva validità dell’operazione soprattutto alla luce del modulo utilizzato da Pioli. Nel Brescia era perno di un centrocampo a tre, ora le disposizioni cambiano. Il dilemma è se utile nei due davanti alla difesa o addirittura se provare come trequartista.

Da Londra con riserva. La storia di Christian Eriksen è ben nota a tutti. A gennaio l’Inter aveva bisogna di fare un salto di qualità a centrocampo. La scelta di Conte era Vidal, il quale costava troppo per l’età. Si presenta l’occasione di prelevare dal Tottenham Eriksen, in scadenza e quindi pronto a prezzo di saldo. La qualità del giocatore è eccelsa ma il tecnico nerazzurro storce la bocca: l’attitudine del danese, la poca “garra” e la cadenza per così dire rilassata non lo scaldano. In effetti Eriksen ha avuto diverse opportunità ma non è mai riuscito a strappare lo sguardo. Il piede è sopraffino ma la convinzione messa in campo ha fatto sempre discutere. A differenza di Tonali il tempo per lui sembra essere esaurito e a un anno di distanza gennaio 2021 sembra il capolinea della sua avventura all’Inter.

La soluzione. Impossibile per diversi motivi ma riflettendo sui problemi di collocazione dei due giocatori la panacea a tutti mali sarebbe una sola: scambiarsi la maglia.

Tonali all’Inter troverebbe il suo habitat naturale. Un centrocampo con tre centrali dove essere perno, un allenatore che apprezzerebbe la sua tecnica e la sua voglia che lo hanno spesso fatto definire un “metà Pirlo e metà Gattuso”.

Eriksen, dal canto suo, andrebbe a prendere il posto di Hakan Calhanoglu che nonostante le ottime prestazioni sta facendo le bizze per il rinnovo; tra l’altro uno scambio tra il turco e il danese è stato anche messo tra gli argomenti da radio mercato. Al Milan il biondo rifinitore andrebbe a installarsi nella posizione che lo ha visto eccellere nel Tottenham. Sul terreno avrebbe sicuramente più libertà di inventare con le spalle coperte da due mastini come Kessiè e Bennacer che lo dispenserebbero da compiti di copertura.

Una fattispecie sicuramente paradossale ma che fa capire quanto a volte in sede di mercato si facciano le scelte più convenienti che giuste. In un universo parallelo probabilmente il giovane Sandro starebbe assecondando gli urlacci di Antonio Conte mentre il talento di Christian sarebbe sicuramente apprezzato da Stefano Pioli e “dio” Zlatan.

Glauco Dusso