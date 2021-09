Empoli, la vittoria contro la Juventus è storica

Tre punti in due partite contro Lazio e Vecchia Signora per la squadra di Andreazzoli. Primo storico successo in casa dei bianconeri

È vero, sembra ancora un po’ presto per tirare le prime somme di questo nuovo campionato. Molte squadre sono ancora in rodaggio, altre un cantiere aperto in attesa della fine del mercato ma già qualcosa si è delineato. Oltre alle grandi, c’è un’altra squadra che ha stupito in questo avvio di stagione, ovvero l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Storica la vittoria in casa della Juventus per 0-1 grazie alla rete di Mancuso. Mai prima di sabato 28, gli azzurri erano riusciti a sbancare la tana dei bianconeri. Nel complesso, si tratta della quarta vittoria assoluta in tutte le competizioni contro la Juventus.

Empoli perfetto allo Stadium

L’Empoli assistito contro Lazio e Juventus ha dimostrato di avere una sua identità di gioco e una buona qualità di base nel palleggio. Nonostante la sconfitta arrivata all’esordio contro la Lazio, i ragazzi di Andreazzoli hanno disputato un’ottima partita. Aggettivo concretizzatosi in perfezione sette giorni dopo contro la Juventus. Sia in fase offensiva che difensiva, l’Empoli è stata capace di condurre una partita eccellente contro un avversario decisamente più forte. In centrocampo, la qualità del duo Ricci-Bajrami con la corsa di Bandinelli hanno soppiantato la confusionaria linea mediana bianconera.

In avanti, sia Mancuso che Cutrone sono stati autori di una buonissima gara, mettendo sempre in difficoltà i due centrali juventini, sia in fase di possesso che di non possesso andando a pressare alto e impedendo alla Juventus l’uscita dal basso. Ottimale anche la linea difensiva empolese con l’ex Napoli Luperto, sempre attento e concentrato cosi come i due esterni Stojanovic a destra e Marchizza a sinistra, capaci di resistere alle folate dei vari Chiesa, Bernardeschi e Kulusevski.

A tutto ciò bisogna aggiungere, l’ottima prestazione di Vicario fra i pali. Ragazzo che lo scorso anno aveva sostituito bene Cragno al Cagliari e che quest’anno spera di ritagliarsi un buono spazio proprio in Toscana. L’errore alla prima contro la Lazio (rigore su Acerbi) è stato riscattato alla grande contro la Vecchia Signora.

Qualcosa in più

Rispetto alle altre due neopromosse, Venezia e Salernitana, l’Empoli sembrerebbe avere più strumenti per adattarsi alla Serie A. Se nelle prime due, è assente la personalità per il grande palcoscenico, ciò non si può assolutamente dire per i toscani. Sicuramente l’esperienza in panchina di Andreazzoli può fare la differenza ma anche sul campo il divario visto lo scorso anno in cadetteria sembra essere, al momento, riconfermato. La stagione di tutte e tre le neopromosse è ovviamente in divenire ma l’inizio dell’Empoli con tre punti raccolti in due partite contro Lazio e Juventus (non proprio le ultime della classe) può far ben sperare i tifosi azzurri.

Fonte foto: La Nazione

Sandro Caramazza