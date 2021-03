Empoli in modalità serie A, Monza che prova il doppio salto, bagarre playoff e playout, delusione Pescara

A nove giornate dal termine la situazione nel campionato cadetto si va delineando con la solita indecisione per gli spareggi, annata ancora dura per alcune panchine e non mancano le sorprese

Ultimo chilometro per la serie B che dopo il turno infrasettimanale vede mancare soltanto nove turni al termine della regular season. Un campionato che come al solito mette in vetrina squadre inaspettate. L’incertezza nella zona playoff e playout regna sovrana con sorpassi continui e cadute impreviste.

Per quanto riguarda la promozione diretta l’Empoli di Dionisi sembra ben lanciato verso la conquista del primo posto. Dietro di lui la lotta è serrata con il Monza che occupa la seconda posizione tallonato dalle altre, su tutti Lecce, Salernitana e la sorpresa Venezia.

Nonostante le buone premesse del mercato poi bisogna andare in campo. Dopo un inizio difficoltoso il Monza si può tranquillamente iscrivere come sorpresa di questo torneo e seria candidata al doppio salto dalla C alla A. Notevole il lavoro compiuto da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani in sede di mercato che hanno messo in mano a Brocchi una squadra di tutto rispetto. Ciliegina sulla torta Mario Balotelli che ancora deve far vedere il meglio delle sue capacità andando a segno due volte fino ad ora.

Continua il quadro del “vecchio” Milan Ariedo Braida che come dirigente si sta occupando delle sorti della Cremonese. Quest’ultima dopo essersi affidata a Pecchia in luogo di Bisoli naviga a distanza di sicurezza dalla zona playout. Chiude il derby delle dirigenze Ivan Cordoba entrato a far parte del Venezia come socio e consigliere. I lagunari tra l’altro sono una delle note più liete del campionato.

Nelle vicinanze delle squadre già citate si giocano i playoff il solito Cittadella, il Chievo, la Spal e via discorrendo. Il ferraresi, tra l’altro, hanno appena allontanato Pasquale Marino per affidarsi a Massimo Rastelli, vedremo se la scelta porterà i suoi frutti.

Per quanto riguarda gli allenatori sempre scatenato Massimo Cellino che da inizio stagione ha esonerato prima Luigi Delneri per affidarsi al fedelissimo Diego Lopez. Non contento dell’uruguagio dopo due mesi è stato scelto, dopo qualche giorno con l’allenatore in seconda Gastaldello, Davide Dionigi. Passati neanche 60 giorni ecco la trovata del patron delle rondinelle: via Dionigi si passa allo sconosciuto a molti Pep Clotet, conosciuto ai tempi del Leeds e ritenuto idoneo a sedersi sulla panchina bresciana. Comunque discreto il lavoro dello spagnolo così come quello di Baroni che sostituendo Toscano alla Reggina ha dato nuova verve ai calabresi.

Nelle zone meno nobili di classifica troviamo in ultima posizione la Virtus Entella che ha ancora qualche possibilità di risalita verso il playout. Non molti, però, i frutti dell’avvicendamento in panchina tra Tedino e l’attuale tecnico Vivarini. Poco sopra la grande delusione Pescara che per il secondo anno consecutivo non riesce a risalire dalle sabbie mobili. I delfini, dopo aver richiamato Oddo per l’attuale stagione lo hanno sollevato dall’incarico scegliendo Breda a fine novembre. Quest’ultimo, però, ha terminato anzitempo la sua avventura un mese fa lasciando il posto a Grassadonia. Invischiate in questa lotta anche l’Ascoli, ora allenato da Sottil ma che aveva iniziato con Bertotto passando poi per Delio Rossi, la Reggiana e il Cosenza.

Infine le prestazioni individuali dei goleador di serie B. Guida la classifica marcatori un veterano, Massimo Coda del Lecce a quota 18 reti. Segue con tre gol di distanza Mancuso dell’Empoli vero e proprio cecchino della capolista. Menzione particolare per Riccardo Meggiorini (10 reti), accusato sempre di segnare poco e che invece ora sta trascinando il suo Vicenza verso una salvezza tranquilla con un occhio anche a quelle più su. Suo uno dei gol più belli di sempre in serie B quest’anno con una straordinaria rovesciata.

Un finale tutto da vivere in cadetteria dove non bisogna mai abbassare la guardia, le soprese sono sempre dietro l’angolo.

Glauco Dusso