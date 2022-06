Empoli, il cambio di panchina è ufficiale: arriva Zanetti

I toscani hanno deciso di cambiare la guida tecnica. Fuori Aurelio Andreazzoli, dentro l’ex allenatore del Venezia. Firmato un biennale

L’Empoli cambia il proprio allenatore: fuori Andreazzoli dentro Zanetti. Nonostante una salvezza tranquilla e una stagione decisamente positiva, la società del presidente Corsi ha deciso di separarsi dall’ex tecnico della Roma. Al suo posto, arriva Paolo Zanetti. Per lui contratto biennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Zanetti ha allenato nell’ultima annata il Venezia in Serie A dopo la promozione dell’anno precedente. Tuttavia, non è riuscito a finire il campionato causa esonero. Al suo posto, il club veneto è stato traghettato nelle ultime giornate da Soncin. Per Zanetti, si tratta di un ritorno ad Empoli dove ha giocato dal 2003 al 2006 per 57 volte realizzando due gol. Al Castellani, ha conquistato anche una promozione in Serie A.

Sandro Caramazza