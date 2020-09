Emozioni e spettacolo all’Olimpico: Roma-Juventus finisce 2-2. Analisi e pagelle

Giallorossi e bianconeri si dividono la posta in palio in un match divertente

Nel big match della seconda giornata di campionato si affrontano all’Olimpico Roma e Juventus, con i giallorossi che vorranno riscattare il ko subito a tavolino contro il Verona, ed i bianconeri che invece vogliono confermare quanto di buono fatto vedere all’esordio. Fonseca ritrova Dzeko dal primo minuto e lancia Kumbulla nei tre di difesa, mentre Pirlo si affida al neo acquisto Morata affiancato da Ronaldo.

La partita vede la squadra di casa partire meglio, più aggressiva e grintosa degli ospiti; la prima grande occasione capita a Mkhitaryan che supera due avversari, arriva in area ma non riesce a superare Szczesny in uscita. Al minuto trenta penalty per i giallorossi, Rabiot devia con il braccio una conclusione da fuori di Veretout; lo stesso francese va dal dischetto e batte il portiere avversario per l’1-0. Prima dell’intervallo girandola di emozioni; al minuto quarantaquattro rigore per la Juventus per fallo di mano di Pellegrini, Ronaldo spiazza Mirante e fa 1-1. All’ultimo minuto di gioco però la Roma passa ancora in vantaggio: contropiede devastante degli uomini di Fonseca, Mkhitaryan serve ancora Veretout che non sbaglia davanti a Szczesny.

Nella ripresa la Roma continua ad attaccare e sfiora più volte il terzo gol; prima Pedro con un tiro da fuori costringe Szczesny alla parata, poi Dzeko dopo aver eluso due uomini in area di rigore calcia sul palo da posizione invitante. Al minuto sessantadue la Juventus rimane in 10 uomini a causa del doppio giallo a Rabiot che dunque lascia il campo in anticipo. Sette minuti più tardi però i bianconeri trovano la nuova parità: cross dalla destra di Danilo, stacco di testa preciso di Ronaldo che firma la doppietta e rimette in equilibrio il match. Nel finale tra le due compagini prevale la stanchezza e nessuna delle due si rende mai davvero pericolosa, il match termina dunque 2-2.

Buon match giocato dagli uomini di Fonseca che possono avere qualche rammarico avendo avuto buone chances per fare 3-1 e avendo goduto di mezz’ora di superiorità numerica. Pareggio invece che agli uomini di Pirlo può andare bene visto l’andamento del match.

Queste le parole di Fonseca a fine match: “Dzeko ha fatto una buona partita nonostante gli errori sotto porta. Ho fiducia nella nuova società.”

Queste invece le dichiarazioni di Pirlo: “Passo indietro dal punto di vista del gioco ma siamo una squadra in costruzione, a centrocampo giocheremo a due.”

Le pagelle della Roma

Mirante 6: Subisce due gol ma non ha grandi responsabilità sulle reti avversarie

Mancini 6: Prestazione convincente contro Ronaldo che però lo batte di testa per il definitivo pareggio

Ibanez 6,5: Molto solido nel ruolo di centrale, argina bene Morata e non gli concede spazi

Kumbulla 6: Anche lui promosso, all’esordio se la cava bene contro avversari molto scomodi

Santon 6: In fase offensiva spinge poco, in difesa è attento e non demerita. (Dal 68′ Bruno Peres 5,5: Ronaldo salta tra lui e Mancini, dopo si fa notare poco)

Veretout 7,5: Dominatore del centrocampo, si regala prima la gioia su rigore e poi replica in contropiede, prestazione maiuscola

Pellegrini 5,5: Si fa notare poco nel nuovo ruolo e concede il penalty agli avversari toccando ingenuamente il pallone con la mano. (Dal 72′ Diawara s.v.)

Spinazzola 6,5: Corre tantissimo e salta spesso gli avversari servendo al centro sempre palloni invitanti per i compagni

Pedro 6: Tanta eleganza e qualche conclusione poco pericolosa, prestazione comunque positiva

Mkhitaryan 6,5: Sbaglia un gol che sembrava fatto ma poi si rifà servendo a Veretout la palla del 2-1

Dzeko 5: Tanto lavoro utile alla squadra ma le due occasioni mancate sono clamorose, poteva segnare e chiudere il match

All.Fonseca 6,5: Doma la Juventus costringendola ad una partita di rincorsa, la sua Roma avrebbe potuto portare a casa i tre punti

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6,5: Non ha responsabilità sulle reti subite, salva su Mkhitaryan nel primo tempo

Danilo 6,5: Ingaggia un bel duello con Spinazzola e poi serve a Ronaldo un gran pallone per il pareggio

Bonucci 5,5: Mkhtaryan lo salta e lui viene salvato dal proprio portiere, prestazione decisamente meno brillante di quella contro la Sampdoria

Chiellini 5,5: Anche lui soffre più del dovuto, non è preciso come suo solito

Kulusevski 5,5: Il ruolo di esterno lo costringe a maggior lavoro difensivo che non è nelle sue corde, in avanti dimostra tanta qualità. (Dall’85’ Frabotta s.v.)

McKennie 5,5: Legge male il contropiede che porta al 2-1 avversario, gestisce il pallone senza troppa convinzione. (Dal 58′ Arthur 6: Pochi guizzi, si gestisce dopo il rosso a Rabiot)

Rabiot 4,5: Nel primo tempo causa il rigore, nel secondo con un brutto fallo si fa espellere lasciando i suoi in dieci

Ramsey 6,5: Il migliore del reparto di centrocampo, prova a inventare giocate e sfiora anche il gol (Dal 68′ Bentancur s.v)

Cuadrado 5,5: Gioca in un ruolo non suo e si vede, non spinge mai e si fa notare davvero poco

Morata 5: Brutto debutto, non si rende mai pericoloso e lascia il campo dopo un’ora. (Dal 58′ Douglas Costa 6: Qualche buona accelerazione come quella che porta al cross di Danilo)

Ronaldo 7,5: Anima di questa Juventus, sigla una doppietta che aiuta i suoi a non uscire dall’Olimpico a mani vuote

All.Pirlo 6: La sua squadra soffre la Roma e si aggrappa al proprio fuoriclasse, lui compie delle scelte di formazioni rivedibili

Fonte foto: calciomercato.it

Alessandro Fornetti