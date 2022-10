Emery, offerta Aston Villa irrinunciabile. Al Villarreal già il sostituto

Il tecnico ha scelto il trasferimento in Premier League, cifre sicuramente non banali. Il sottomarino giallo ha un nome per coglierne l’eredità

Il Villarreal è a caccia dell’erede di Unai Emery, che ha scelto di andare nuovamente in Premier League, questa volta all’Aston Villa. Per il tecnico spagnolo non si è sicuramente badato a spese visto l’ingaggio da 7 milioni annui per 5 stagioni. Inoltre, prevista una clausola di sei milioni di euro. Complessivamente, i Villains spenderanno 40 milioni totali circa. Il presidente del sottomarino giallo Roig ha messo già nel mirino il sostituto: Setien, ex tecnico del Barcellona. Secondo i media spagnoli, al tecnico sarebbe stato offerto anche un contratto di un anno e mezzo. Non indimenticabili i sei mesi di Setien in Catalogna col Barcellona. Arrivato a gennaio 2020, esce fuori prima dalla Coppa del Rey per poi arrivare secondo in Liga ed essere eliminato ai quarti di finale di Champions League. L’esonero arrivò poi nell’agosto dello stesso anno.

Sandro Caramazza