Emergenza totale in attacco per il Milan: dopo Leao e Giroud sarà indisponibile anche Okafor

Emergenza totale in attacco per il Milan: dopo Leao e Giroud sarà...

Contro la Fiorentina Pioli potrà contare sul solo Jovic nel reparto offensivo e pensa alla convocazione del giovanissimo Camarda

Continua l’emergenza in attacco per il Milan in vista del match contro la Fiorentina alla ripresa del campionato. A Leao infortunato e Giroud squalificato si è aggiunta anche la defezione di Okafor che darà forfait per un problema al bicipite femorale. Dunque contro i viola mister Pioli potrà contare su Jovic e sembra intenzionato a convocare per la prima volta il classe 2008 Francesco Camarda. L’attaccante quindicenne potrebbe dunque partire con i grandi in quello che potrebbe essere un esordio storico nel nostro campionato.

Alessandro Fornetti