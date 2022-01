Emergenza Covid in casa Cagliari: positivi anche Cragno e Deiola

Compresa la Primavera i casi salgono ad undici, adesso c’è anche l’incognita portieri

E’ notizia di oggi la positività al Coronavirus di altri due giocatori del Cagliari: il portiere Alessio Cragno ed il centrocampista Alessandro Deiola. I due giocatori, entrambi vaccinati, sono asintomatici, al momento si trovano in isolamento domiciliare e non potranno prendere parte alla sfida di Coppa Italia, in trasferta contro il Sassuolo. In totale per il Casteddu sono undici gli atleti positivi e tra prima squadra e Primavera i portieri a disposizione sono solo due: il vice di Cragno Radunovic ed il 2004 Lolic. Mazzarri sarà costretto a fare di necessità virtù.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)