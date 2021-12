Emergenza attacco a Milano, Leao e Correa si fermano

Dopo un quarto d’ora dell’ultimo match era andato KO Pellegri, ora si aggiunge anche l’esterno portoghese, nei nerazzurri arrivano gli esami dell’argentino che con tutta probabilità tornerà nel 2022

Stefano Pioli e Simone Inzaghi studiano le contromosse. L’ultima giornata di campionato ha portato in dote infortuni non previsti e quindi il rush finale prima delle vacanze si fa più tortuoso. Nei rossoneri la gara con la Salernitana ha decimato l’attacco già orfano di Rebic e Giroud. Prima Pellegri e poi Leao hanno lasciato anzitempo il terreno di gioco per problemi muscolari, sembra lesione per entrambi. La partita decisiva di domani contro il Liverpool in Champions avrà dunque scelte obbligate. Dall’altra parte l’Inter dopo aver ormai recuperato Sanchez all’Olimpico perde Correa. Il Tucu è uscito infatti in lacrime dal campo e l’esito degli esami ha evidenziato una distrazione ai flessori della gamba sinistra. Una notizia che mette in allarme Inzaghi che dovrà affrontare le ultime partite dell’anno con tre attaccanti a disposizione. Fortunatamente per la Beneamata la qualificazione agli ottavi di Champions è già acquisita, a Madrid ci si giocherà, però, il primo posto. Dopo si penserà alle tre gare rimanenti in campionato prima di salutare il 2021.

Glauco Dusso