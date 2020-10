EL, Rio Ave Milan 10-11 d.c.r: Brividi ma gironi raggiunti . Analisi e pagelle

I rossoneri volano in Europa League dopo una partita infinita, terminata ai calci di rigore

Termina 2-2 nei tempi regolamentari e 8 a 9 ai calci di rigore. Partita pazza con un Milan fortunatissimo. Eliminato fino a due secondi dallo scadere, poi Calhanoglu trasforma il rigore del pari, che rimanda tutto alla lotteria dei penalty. Donnarumma prima sbaglia il suo rigore, poi para quello decisivo.

Rio Ave (4-2-3-1): Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Nelson Monte; Tarantini, Filipe Augusto; Piazon, Diego Lopes, Mané; Moreira.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers, Maldini.

ROSSONERI AL PICCOLO TROTTO

Match complicato per il Milan, che non riesce a creare occasioni di rilievo contro un Rio Ave molto organizzato tatticamente. Nei rossoneri, novità Maldini falso nueve, con il giovane Colombo, favorito alla vigilia, che parte dalla panchina. I portoghesi giocano buona parte del primo tempo sotto la linea del pallone, lasciando al Milan le redini del gioco. Ci prova la squadra di Pioli con le solite folate di Theo a sinistra e con alcuni spunti di Calhanoglu. Nel finale, lusitani più dinamici, con Carlos Manè che riscalda i guantoni di Donnarumma.

SAELEEMAKERS ILLUDE

Ripresa molto più propositiva con un Milan che esce diverso dagli spogliatoi. L’unico cambio è quello tra Castillejo e Brahim Diaz, con l’ex Real subito in palla. Pronti-via e al quinto minuto, i rossoneri passano in vantaggio: corner dalla destra, ribattuta e grande controbalzo di Saelemaekers per l’1-0. Il gol galvanizza l’undici di Pioli, che aumentano i giri del motore, schiacciando i lusitani nella loro metà campo. Al minuto 68′ è Calhanoglu ad andare vicino al gol del raddoppio con un calcio piazzato dal limite deviato dalla difesa avversaria. Nel momento migliore del Milan, però ecco il pari portoghese: grande ripartenza portata avanti da Manè e Piazon, suggerimento dentro dell’ex Chievo e bolide a battere Donnarumma del neo entrato Geraldes. Impatto devastante del 25enne, che regala anche un paio di giocate sopraffine. Nel finale, pericoloso con una volée da fuori Calhanoglu, fuori di poco. Il match termina dopo 2′ di recupero sul punteggio di 1-1, si va ai tempi supplementari.

EXTRA-TIME

Partenza shock del Milan, che va subito sotto con Gelson Dala, il quale vince un rimballo con Kessie e davanti Donnarumma lo trafigge con un ottimo diagonale. Verso la fine del primo tempo supplementare, i rossoneri ci provano con Bennacer su punizione, ma buona la risposta di Kieszek in angolo. Nel secondo tempo supplementare, pericoloso Theo con un gran tiro da fuori, ma ottima la risposta di Kieszek. Allo scadere però, clamoroso pari milanista: Borevkovic la prende di mano e Gil Manzano decreta il tiro dal dischetto, estrae anche il cartellino rosso. Non sbaglia Calhanoglu che rimanda la qualificazione ai calci di rigore.

RIGORI

Rio Ave: Geraldes (gol), Santos (gol), Jambor (gol), Piazon (gol), Filipe Augusto (gol), Dala (gol), Gabrielzinho (gol), Nelson Monte (sbagliato), Ivo Pinto (gol), Kieszek (sbagliato), Geraldes (sbagliato), Santos (sbagliato)

Milan: Bennacer (gol), Kjaer (gol), Theo (gol), Diaz (gol), Calhanoglu (gol), Calabria (gol), Tonali (gol), Colombo (sbagliato), Leao (gol), Donnarumma (sbagliato), Bennacer (sbagliato), Kjaer (gol)

PAGELLE

Donnarumma: 6 Spettatore non pagante nel primo tempo, non può fare nulla sui due gol presi dal Rio Ave. Nella lotteria dei rigori, prima sbaglia il suo, poi para quello decisivo su Santos.

Calabria: 5,5 Soffre la velocità di Manè per quasi tutta la partita, non riuscendo nemmeno a farsi pericoloso dalle parti avversarie.

Kjaer: 5,5 Prova a guidare da leader la difesa rossonera, ma soffre anche la qualità di Manè e Geraldes.

Gabbia: 5 Il peggiore della linea a 4 del Milan, sbaglia disimpegni elementari, non riuscendo a coadiuvare bene con il compagno di reparto più esperto.

Theo Hernandez: 6 Solito treno in fascia ma pecca un po’ in fase difensiva con il collega avversario Ivo Pinto propositivo. Nel finale, si getta in avanti cercando la rete del pari.

Kessie: 5,5 Solita partita di forza e sostanza dell’ivoriano, che pecca il brutto rimpallo che manda in porta Dala per il 2-1 Rio Ave. Dal minuto 105′ Tonali: S.V

Bennacer: 6 Prova a costruire qualche trama di gioco ma i rossoneri faticano ad incidere. Il suo impegno è comunque sempre costante.

Castillejo: 5,5 Prestazione opaca dello spagnolo, che sbaglia qualche tocco semplice e soprattutto non incide offensivamente. Dal minuto 46′ B.Diaz: 7 Il migliore del Milan, entra e spacca la partita con un paio di giocate da gran giocatore.

Calhanoglu: 6,5 Un punto in più per il rigore trasformato all’ultimo secondo che manda il Milan ai calci di rigore. Per il resto, meno lucido rispetto alle altre uscite.

Saelemaekers: 6,5 Male nel primo tempo, dove sbaglia qualche pallone di troppo, ma nella ripresa con il cambio di posizione a destra, è un altro giocatore. Suo il gol del momentaneo vantaggio rossonero. Dal minuto 94′ Colombo: 6 Contribuisce alla conquista del rigore rossonero.

Maldini: 5,5 Grande difficoltà nel primo tempo per il figlio d’arte, inserito anche in un ruolo non suo. Nella ripresa, va meglio, trovando qualche giocata in più. Dal minuto 66′ Leao: 5 Entra male in partita, non strappando come di suo solito. Ancora deve migliorare di condizione.

All. Pioli: 5,5 Scommette su Maldini centravanti e non è una buona intuizione. Bravo ad inserire Diaz nella ripresa. Salvato dalla dea bendata nel finale.

Ottima prestazione del Rio Ave, molto compatto dietro a parte il clamoroso mani finale di Borevkovic. In avanti tanta qualità con Geraldes, Manè e Dala, più l’ex Chievo Piazon.

Che sofferenza per il Milan, che la riagguanta al fotofinish e infine la vince dopo ben 24 rigori. Male la fase difensiva e quella di costruzione, nota positiva Diaz.

POST-MATCH PIOLI

“Abbiamo meritato la qualificazione, ci credevo anche alla fine. I ragazzi hanno combattuto e hanno portato a casa questo grande traguardo”

Fonte foto: Repubblica

Sandro Caramazza