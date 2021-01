Edin Dzeko e il destino dei bomber della Roma

Il centravanti bosniaco ora è sul podio dei cannonieri giallorossi, ma non ha intenzione di fermarsi, a cominciare dal derby

Scorrendo la top ten dei migliori marcatori della storia della Roma troviamo otto italiani e due stranieri: uno è Abel Balbo, argentino, all’ottavo posto, l’altro è Edin Dzeko, bosniaco, da poco balzato sul podio dei cannonieri giallorossi dopo aver superato Amadei. 114 reti in 240 gare sono un bel bottino, ma Edin non si vuole fermare, a maggior ragione in vista del derby.

Nella stracittadina lo score di Dzeko è di 3 gol in 12 gare, con sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Il record assoluto, appartenente a Da Costa e Totti con 11 reti, è ancora lontano e lo stesso discorso vale anche per la classifica generale, dove sempre Totti è irraggiungibile a quota 307 marcature. Edin però ha ancora fame di reti e dopo un primo anno disastroso a livello realizzativo ha raddrizzato la propria media entrando di prepotenza nell’Olimpo dei migliori centravanti della storia della Roma. Non solo gol comunque, Dzeko ha dimostrato negli anni di essere un centravanti completo, moderno, un vero e proprio regista avanzato in grado allo stesso tempo di essere l’innesco ed il terminale delle azioni della squadra giallorossa. Restando sempre in tema “bomber” Dzeko è un po’ di Totti e un po’ di Pruzzo, un po’ di Giannini e un po’ di Batistuta, a seconda delle esigenze. Fonseca questo lo sa e come più o meno tutti gli altri allenatori del bosniaco gli ha costruito attorno una rete di fantasisti che dialoga in continuazione con lui, rendendo imprevedibile la manovra della Roma.

Edin Dzeko arriva al derby in un gran momento di forma, avendo segnato nell’ultima gara con la Lazio giocata quasi un anno fa e terminata 1-1. Non ci sarà il pubblico, ma il match sarà comunque suggestivo, difficile, mentre la sfida nella sfida con Ciro Immobile e il duello con Francesco Acerbi sarà al solito senza esclusioni di colpi. Perché segnare è bello, ma segnare in un derby è il modo migliore per rendere leggenda una già bellissima storia d’amore.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciodangolo.com)