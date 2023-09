Eden Hazard rimane svincolato, ipotesi addio al calcio

Tempo di lettura 1 minuto

Il belga ex Real Madrid è rimasto senza squadra dopo l’avventura in Spagna e ora medita l’addio a soli 32 anni

Eden Hazard sta vivendo ormai da anni un buio calcistico dal quale sembra destinato a non uscire; dopo il Chelsea l’attaccante belga si trasferisce al Real Madrid carico di aspettative, che però anno dopo anno non riesce a trasformare in realtà. Finisce sempre in panchina o in infermeria e questa estate il suo contratto è ufficialmente scaduto. Dopo mesi ad aspettare una squadra che puntasse su di lui è rimasto svincolato ed a 32 anni sta già pensando al ritiro, voglioso di godersi di più la famiglia. Talento enorme al Chelsea non ha retto la pressione del grande salto al Real Madrid ed ora l’ipotesi del ritiro per un finale di carriera molto triste.

