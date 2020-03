Ecco il Siviglia: il ritorno di Monchi ed una squadra troppo discontinua

La Roma, dopo aver superato il Gent, si troverà di fronte negli ottavi di finale di Europa League uno dei suoi ex meno rimpianti

Il duplice scontro tra Roma e Siviglia sembra poter avere risvolti teatrali: non solo questa gara vedrà il ritorno di Monchi, in quella città che per due anni lo ha ospitato e (giustamente) criticato per il suo mercato disastroso, ma ci sarà la possibilità che la gara in Spagna si giochi a porte chiuse.

E’ notizia di ieri pomeriggio che il Ministro della sanità spagnola, abbia chiesto di far giocare le gare tra le squadre spagnole e quelle italiane a porte chiuse, per via dell’emergenza corona virus.

Il Siviglia, tramite il suo profilo Twitter ufficiale, per ora ha allontanato quest’ipotesi: “Al momento il Consiglio Superiore Sportivo e la Liga non hanno imposto restrizioni in merito alla sfida di Europa League contro la Roma“ ma quella proposta dal Ministro spagnolo è una possibilità concreta.

La squadra che i giallorossi dovranno affrontare, forse, è l’unica più discontinua di loro ma, nonostante non sia più la squadra importante che eravamo abituati a vedere, sarà una squadra notevolmente ostica sopratutto per una Roma da sempre alle prese con lunghi e pesanti infortuni, oltre ad un acclarata crisi d’identità, che la portano a giocare una partita bene e quattro male.

Come detto anche gli spagnoli hanno problemi molto simili: arrivano da due vittorie consecutive ma se la prima, contro il Getafe, era stata netta e squillante non si può dire la stessa cosa dell’ultima contro l’Osasuna.

I navarrensi stanno passando un periodo terribile, basti pensare che nelle ultime sei partite ne hanno perse 5 e vinta 1, eppure il Siviglia ha faticato moltissimo per portare a casa i 3 punti.

Dopo essere andati subito sul 2-0 e con l’uomo in più, gli uomini di Lopetegui si sono addormentati ed hanno subito una clamorosa rimonta.

Per loro fortuna ci ha pensato El Nesyri a siglare la doppietta ed il 3-2 finale.

Proprio lui, El Nesyri, è l’uomo da tenere d’occhio.

E’ arrivato in silenzio durante il mercato invernale ed a poco a poco, sta diventando un uomo fondamentale: ha già segnato 3 gol in Liga ed 1 in Europa League, giocando, per altro molto poco.

In questa finestra di mercato è arrivato anche Suso dal Milan e fin’ora si è dimostrato il giocatore discontinuo che è sempre stato.

Fatica a giocare, trova pochissimo spazio, anche se c’è da dire che l’unica volta che ha giocato 90′ ha realizzato un gol ed un assist, nella gara contro l’Espanyol ma per il resto è come se non fosse mai arrivato.

Fonte Foto: Daily Mail

Firma: Alessandro Nardi