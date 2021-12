Ecco il nuovo San Siro: il modello è la Cattedrale di Populous

Inter e Milan con una nota hanno annunciato l’importante novità sulla loro prossima casa

Dopo tante indiscrezioni arriva un ulteriore passo in avanti per il nuovo stadio di Inter e Milan: i due club meneghini con una nota congiunta hanno comunicato che il nuovo San Siro si baserà sul modello della “Cattedrale di Populous“. Lo stadio sorgerà al centro di un’area moderna, interamente pedonale, con 110 mila metri quadri di verde e vivibile per tutto l’anno (con parcheggi ampi ed interrati). Questo è l’intento delle due società, che hanno fatto sapere inoltre che nelle prossime settimane saranno definiti i dettagli sui termini e sullo sviluppo della progettazione. L’obiettivo è quello di creare uno degli stadi più attrattivi del mondo, una vera e propria casa dello sport.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcioefinanza.it)