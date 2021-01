Ecco chi ci guadagnerebbe davvero nello scambio Dzeko-Sanchez

Da un paio di giorni le maggiori testate giornalistiche riportano la suggestione di una possibile manovra di mercato tra l’attaccante della Roma e quello dell’Inter: proviamo a capire chi ne trarrebbe maggiore beneficio

E’ l’affare del momento: la società capitolina e quella meneghina stanno discutendo da diverse ore riguardo un possibile scambio di prestiti che porterebbe Edin Dzeko, centravanti in forza alla Roma, a vestire il nerazzurro ed Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, protagonista del percorso inverso. Ma chi ci guadagnerebbe davvero in un’operazione del genere?

Partiamo dal bosniaco, vero motivo per il quale questa operazione è stata pensata. Ai ferri corti con l’allenatore portoghese, l’attuale capitano della Roma si sta allenando singolarmente a Trigoria e sembra non esserci spazio per un possibile rappacificamento. Dzeko, da sempre sogno proibito di Antonio Conte, andrebbe a rinforzare un reparto ricco di qualità ma leggermente corto come quello dell’Inter: possibile vice di Lukaku o addirittura partner d’attacco del belga, il centravanti ex Manchester City formerebbe una coppia costruita su fisicità ed esperienza, caratteristiche da sempre care all’allenatore del club milanese. Autore di 8 reti in questa stagione – di cui 7 in campionato –, il capitano romanista ha messo a referto anche 2 assist per i compagni. Nonostante l’età, il giocatore è ancora nel pieno della forma e non è un caso se anche la Juventus di Andrea Pirlo ci aveva messo gli occhi addosso in estate: nessun infortunio di rilievo nell’ultimo periodo fanno di Dzeko un giocatore su cui puntare ancora, che conosce la Serie A e che possiede esperienza da vendere. L’unico ostacolo? I circa 7.5 milioni di ingaggio che il bosniaco percepisce attualmente.

Alexis Sanchez anche ha uno stipendio molto esoso: i suoi 7 milioni annuali però pesano di meno sul bilancio dell’Inter grazie al Decreto Crescita, visto che il cileno è tornato in Italia solo lo scorso anno dopo aver trascorso diverse stagioni all’estero (Barcellona, Arsenal e Manchester United). Ma cosa darebbe l’ex Udinese alla Roma? Gli appena 2 gol siglati e i 4 assist stridono a confronto con i numeri del capitano giallorosso: sono le caratteristiche dei due calciatori però ad essere differenti e questo spiega in parte la minore incisività di quest’ultimo sotto porta. L’ala interista alla Roma andrebbe a rimpolpare un reparto già numeroso dove sono presenti Henrix Mkhitaryan, Pedro, Carles Perez, Nicolò Zaniolo (nonostante l’attuale infortunio), Lorenzo Pellegrini e il rientrante Stephan El Shaarawy, fresco di visite mediche in giornata. Sanchez quindi non colmerebbe il vuoto lasciato da Edin Dzeko, lasciando tutto il peso dell’attacco sull’acquisto estivo Borja Mayoral, a quel punto unico attaccante di ruolo in rosa.

Cosa che non accadrebbe invece all’Inter, dove il bosniaco rappresenterebbe una freccia in più nell’arco di Antonio Conte, pronto ad utilizzarlo sia come vice-Lukaku che come suo compagno in attacco a discapito di Lautaro Martinez, formando un reparto completo e sicuramente in grado di raggiungere l’obiettivo stagionale della compagine milanese, il tanto agognato Scudetto. Ecco perché, a nostro avviso, l’ago della bilancia pende tutto nei confronti della Beneamata: sarà dello stesso parere anche la Roma?

Fonti Foto: Eurosport, TUTTOmercatoWEB, Giallorossi.net

Fabrizio Scarfò