E’ tornato Chris Smalling

Il difensore inglese da qualche partita è di nuovo titolare nella retroguardia giallorossa e gli effetti si vedono

Sembrava relegato ai margini della rosa, ad inizio stagione, o comunque destinato alla panchina dati i contrasti passati con Josè Mourinho. Invece Chris Smalling, dopo un inizio di stagione condizionato dagli infortuni si sta ritagliando un posto da titolare nella Roma dello Special One e nelle ultime giornate la sua presenza in campo ha cambiato radicalmente gli equilibri della formazione giallorossa.

Nelle ultime tre partite tra Serie A e Conference League infatti, la squadra capitolina ha vinto tre volte e soprattutto non ha mai subito gol. Un andamento in netta controtendenza rispetto a quanto accaduto prima dell’ultima pausa per le nazionali, con la Roma che ha concesso molto in termini di reti subite, sia in Italia che in Europa. Nella sfida di ieri sera in particolare, contro il Torino, gli uomini di Mourinho hanno mostrato una solidità difensiva inusuale, che fa ben sperare per il prosieguo della stagione e non è un caso che questo sia avvenuto con Smalling in campo. Il difensore inglese, se apposto fisicamente, è un calciatore d’esperienza, abituato a comandare la linea difensiva, che legge bene le manovre offensive avversarie e dà sicurezza ai compagni di reparto. Quest’ultima nello specifico è la sua qualità principale: il suo valore si trasmette agli altri difensori della squadra facendoli rendere meglio di quanto sarebbero in grado di fare senza di lui. E’ proprio questo che Mourinho vuole da lui ed è proprio questo che lo stesso Smalling spera di continuare a fare ora che la Roma ha cambiato assetto tattico passando alla difesa a tre. Il 3-4-2-1 è il modulo che probabilmente lo valorizza di più, ma tutto parte dalla condizione fisica e dallo status che il giocatore albionico classe 1989 può far valere grazie ad una carriera internazionale che ha pochi eguali nella rosa giallorossa.

L’unica incognita, come per altri suoi compagni di squadra, rimane quella degli infortuni. Il rapporto con Mou sembra ormai rinsaldato, adesso tocca a quello con l’infermeria. Se recupera pienamente la condizione, Smalling può essere senza dubbio la chiave di volta per far svoltare la stagione della Roma in senso positivo. La strada tracciata è quella giusta.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcionews24.com)