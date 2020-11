E’ l’anno giusto per un trofeo nel nord di Londra

La squadra allenata da Josè Mourinho sembra una delle indiziate per competere fino alla fine per la Premier League: le potenzialità della rosa fanno sì che questo possa essere l’anno giusto per alzare una coppa

Impossibile nascondersi: il Tottenham Hotspur è una squadra da titolo. L’ultima sconfitta in campionato risale al 13 settembre: da quel momento in poi una striscia di risultati utili consecutivi fatta di 6 vittorie e 2 pareggi in totale hanno portato gli Spurs al primo posto del campionato inglese, in co-abitazione con il Liverpool.

La classifica di Premier League alla nona giornata

La scorsa giornata, alle domande dei giornalisti dopo la vittoria con il Manchester City e sul conseguente primo posto in classifica ottenuto, Mourinho rispondeva così: “Sono felicissimo e molto orgoglioso dei giocatori e dell’ottima prestazione di squadra, di tutto quello che hanno fatto. Sono veramente contento. Preferisco essere primo in classifica piuttosto che secondo, terzo o quarto. Non è un’ossessione. Non è un problema per me se il Leicester vince e torna in testa. Non è affatto un problema. Noi volevamo solo vincere la nostra partita, è quello che continuiamo a dire da inizio stagione. Vogliamo vincere la prossima partita. Non mi interessa della classifica, non mi interessa dell’avversario. Non mi interessa della competizione. Noi vogliamo solo vincere la prossima partita e affrontare ogni gara con i giocatori che ci credono e si organizzano per poter battere quell’avversario. Siamo dentro un processo di crescita. Ci sono segnali di evoluzione ad ogni livello e di questo sono molto contento, ovviamente”.

Sollecitato dai cronisti sull’argomento relativo alla vittoria finale, il manager degli Spurs mentiva sapendo di mentire, conscio che una bugia fosse più che mai utile a calmare le acque: in fondo il portoghese fece lo stesso all’Inter quando gli venivano poste domande riguardo la sua ambizione di tornare a vincere la Champions League. E’ la classica strategia del tecnico che bene abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Sebbene il Tottenham non sia la squadra più forte della Premier, grazie a Mourinho è ormai la più pericolosa: ha una struttura offensiva come poche al mondo ed è una compagine molto ben organizzata anche grazie alla gestione dei diversi giocatori a disposizione.

Sempre di più bizzarre sono le foto caricate sul nuovo profilo Instagram gestito da Josè Mourinho, accompagnate spesso da descrizioni come la seguente: “When you win but you don’t play especially well”

Nella comunicazione l’attenzione ai dettagli del portoghese è ormai cosa risaputa: lo Special One non dice mai cose a caso. Chi si domanda perché stiamo assistendo per la prima volta ad un Mourinho più sorridente, tranquillo e bonario può trovare qui la risposta: quest’anno la vittoria di un trofeo (che manca da più di 10 anni in casa Tottenham) va raggiunta senza condurre una “guerra” contro tutto e tutti, come è solito fare Mou. Egli sa bene che caricare di aspettative la stagione dei suoi sarebbe controproducente e proprio questa presa di coscienza da parte sua ci fa asserire che mai come in questo campionato lo scaltro allenatore potrebbe veramente portare ciò che manca da tanto tempo in casa Spurs: un trofeo. Che sia la Premier, l’Europa League o una delle due coppe nazionali, poco importa: anche grazie alla trasformazione di Mourinho, sembra davvero l’anno giusto per alzare una coppa nel nord di Londra.

