E’ il Black Friday della Serie A: tre big match da urlo

Tempo di lettura 3 minuti

Atalanta-Napoli, Milan-Fiorentina e Juventus-Inter. Meglio di così non si poteva ripartire. La tredicesima giornata sarà super emozionante

Smaltita l’ultima sosta per le nazionali del 2023, adesso è tempo di rituffarsi nuovamente sulla Serie A. Da domani fino a marzo 2024, si giocherà ininterrottamente senza alcuna pausa. C’è solo da mettersi comodi sul divano e godersi lo spettacolo del massimo campionato nostrano e la tredicesima giornata sarà una delle più belle ed emozionanti con tre big match ad alta quota: Atalanta-Napoli, Milan-Fiorentina e il super derby d’Italia tra Juventus e Inter. E’ il black Friday della Serie A: si parte domani.

La seconda prima volta di Mazzarri

Ad aprire questo appassionante weekend di big match ci pensano proprio i campioni d’Italia del Napoli, che alle 18 saranno ospiti domani pomeriggio al Gewiss Stadium, tana dell’Atalanta. Occhi puntati su Walter Mazzarri, che ritorna sulla panchina dei partenopei a distanza di dieci anni. Il compito è tutt’altro che semplice: c’è da ritrovare un Napoli scudettato giù di morale dopo la parentesi nefasta di Rudi Garcia. E il primo esame è da cuori forti o meglio da denti forti, perché il Napoli dovrà affrontare la complicata seduta dal dentista Gasp. Mazzarri sogna di ripetere l’esordio assoluto sulla panchina azzurra avvenuto il 18 ottobre 2009, quando alla prima da sostituto di Donadoni rimontò il Bologna per 2-1 all’allora San Paolo (oggi Maradona), ma quest’Atalanta non è sicuramente quel Bologna. Gli orobici sono quinti a meno uno proprio dal Napoli e domani puntano al sorpasso. Insomma, ci sarà da divertirsi.

Un baby storico

A poche ore e chilometri di distanza, ci sarà Milan-Fiorentina. A San Siro, i rossoneri sono a caccia del riscatto dopo un ultimo mese di campionato terrificante con due sconfitte e due pareggi. L’ultima vittoria in campionato è datata 7 ottobre a Marassi contro il Genoa. I Viola, reduci da due vittorie consecutive tra campionato e Conference, puntano all’aggancio in classifica. La Scala del Calcio è pronta ad assistere a qualcosa di storico e mai visto prima: ossia il debutto del più giovane giocatore della storia della Serie A. Il giovanotto in questione fa Francesco di nome e Camarda di cognome. A 15 anni e 8 mesi e mezzo è pronto a stracciare ogni record.

Il derby d’Italia

Se Atalanta-Napoli e Milan-Fiorentina sono i due antipasti, domenica sera sarà la volta del piatto forte, quello più buono e appetitoso: ovvero, il derby d’Italia tra Juventus e Inter. La classica del calcio nostrano vero e proprio scontro al vertice per il primato. Da un lato, la Vecchia Signora, seconda della classe, grazie alla sua difesa imperforabile e rocciosa; dall’altro la Beneamata, prima sotto tutti i punti di vista: dalla classifica, fino ai gol fatti e subiti. Insomma il meglio che il calcio italiano possa oggi offrire. Un derby d’Italia che dirà tantissimo: se vince la Juve sarà sorpasso, se vince l’Inter sarà prima fuga dell’anno. Allegri contro Inzaghi: il risultatista per eccellenza contro chi sta in mezzo tra la doppia antitetica filosofia di risultatismo e giochismo. Che si apra il sipario!

Sandro Caramazza

Fonte foto: getty images