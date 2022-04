E’ di nuovo Guardiola contro Klopp: domenica Manchester City e Liverpool si giocano la Premier League

Nella prossima giornata all’Etihad scontro decisivo tra le due superpotenze del calcio inglese ed ennesimo faccia a faccia tra i due tecnici

Certe rivalità non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Tre anni dopo il titolo vinto dal Manchester City al termine di un appassionante testa a testa durato per tutta la stagione, Citizens e Liverpool si ritrovano nuovamente a giocarsi un campionato sul filo del rasoio. Nel mezzo, prima dello scontro diretto di domenica prossima all’Etihad, una Premier League a testa conquistata con largo anticipo, due anni fa dai Reds e la scorsa stagione dai blu di Manchester.

Fino a qualche settimana fa, il primo posto sembrava saldamente nelle mani della formazione di Guardiola, ma complice qualche passo falso di troppo e l’impeccabile rendimento del Liverpool, i Citizens hanno perso terreno ed ora si ritrovano alla vigilia dello scontro diretto con soltanto un punto di vantaggio. Il fattore campo e la lunghezza della rosa permettono al Manchester City di considerarsi ancora la favorita per la conquista della Premier, ma la pressione Reds si sente eccome, anche perché se c’è un allenatore al mondo che sa come si batte Pep Guardiola in uno scontro diretto è proprio Jurgen Klopp. Dopo Conte infatti, l’ex tecnico del Borussia Dortmund ha il miglior rendimento nei precedenti che l’hanno visto impegnato contro l’allenatore catalano, sin da quando Pep guidava il Bayern Monaco. Negli ultimi quattro confronti di campionato però sono arrivate due larghe vittorie del Manchester City e due pareggi, l’ultimo nella gara d’andata ad Anfield di ottobre (2-2). Un’inversione del trend è necessaria, ma per il Liverpool sarà importante soprattutto non perdere, dato che recuperare un punto in sette giornate è decisamente più facile che recuperarne quattro. Allo stato attuale, i pronostici danno favorito il Manchester City, con il pareggio e la vittoria esterna dei Reds quotate molto più alte (2.00 contro 3.05 e 3.45). Mai come in partite di questo tipo però i pronostici sono fatti per essere smentiti.

Ormai è quasi tutto pronto, domenica pomeriggio Citizens e Reds si giocheranno per l’ennesima volta lo scettro della Premier League e lo faranno nel mezzo dei quarti di finale di Champions, rispettivamente contro Atletico Madrid e Benfica. Può essere la settimana decisiva della stagione per entrambe le formazioni, sia in patria che in Europa. L’adrenalina è già alle stelle e sbagliare non è più concesso.

Luca Missori

