Dybala verso il rinnovo con la Juventus: i pro e i contro della scelta

Può la Juventus basare l’intero progetto tecnico dei prossimi anni su Paulo Dybala? Questo è probabilmente uno degli interrogativi maggiormente in voga in questi ultimi giorni. Soprattutto da quando la Joya si è infortunato nuovamente, durante la trasferta di Venezia. Quello rimediato in Laguna, si tratta del quarto stop stagionale. Dal 2016 al prossimo martedì (ultima gara dell’anno corrente), Dybala toccherà quota 54 partite saltate per infortunio; la 30 esima contando solamente gli ultimi due anni. Evidentemente qualcosa non va nel fisico dell’attaccante argentino, nonostante ciò, la Juventus ha deciso di rinnovare il contratto al giocatore per altri cinque anni (manca soltanto l’ufficialità), aumentando il suo attuale stipendio dai 7,3 netti a 10 milioni di euro (8+2 di bonus).

PRO

Sulle qualità tecniche di Dybala non c’è assolutamente nulla da dire. La Joya è entrato già di diritto nella storia del club bianconero con ben 108 reti in 271 partite ufficiali e a sole sei marcature dal raggiungere la top ten (114 Munerati). Dall’approdo alla Juventus, nell’estate del 2015, Dybala ha sicuramente rispettato le attese del club e dei propri tifosi. L’argentino è andato quasi sempre in doppia cifra (tranne due volte), riuscendo ad incidere in determinate partite. Una fra tutte il quarto di finale d’andata di Champions League contro il Barcellona di Messi, demolito dalla Juventus di Allegri per 3-0 con doppietta proprio della Joya. I numeri sono dunque dalla sua parte così come i trofei portati a casa con il bianconero sulla maglia: 3 Supercoppe Italiane, 5 Serie A e 4 Coppe Italia.

CONTRO

Se per numeri e qualità tecniche Dybala è assolutamente indiscutibile, ciò non si può di certo dire per quanto riguarda la sua condizione fisica. Mai come negli ultimi due anni, si è potuta intravedere la straordinaria fragilità del ragazzo di Laguna Larga. Dal 27 luglio 2020 (problema alla coscia in Juventus-Sampdoria 2-0) all’11 dicembre 2021 (Venezia-Juventus 1-1), l’argentino è stato ai box per 176 giorni complessivi. Una cifra spaventosa che arriva a 376 includendo tutti i giorni d’infermeria in questi sei anni di Juventus. Dunque, la domanda diventa più che lecita: giusto rinnovare Dybala a quelle cifre? C’è da considerare il fatto che per la Joya si tratterebbe probabilmente dell’ultimo grande contratto di un certo tipo della propria carriera (28 anni). Inoltre, prendendo in esame i dati sulle precarie condizioni fisiche citati poc’anzi, il bilancio, per certi versi, può soltanto andare a peggiore con il passare delle primavere. Non rinnovargli il contratto significherebbe perderlo a zero in estate, un rischio che può essere considerato per tre fattori: risparmi sull’ingaggio, non perdi valore visto l’ammortizzamento già compiuto e soprattutto puoi lanciarti capo fitto su un sostituito più giovane e performante. Vlahovic, Scamacca, i migliori indiziati.

