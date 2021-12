Dybala si ferma ancora, la Juventus riflette sul futuro

Ennesimo infortunio sabato pomeriggio per la Joya, uscito dopo pochi minuti nel match di Venezia. Un altro stop, anche se non grave, che costringe la società a pensare un po’ di più alla questione rinnovo

In casa Juve non c’è posto per la tranquillità. Non bastasse l’andamento claudicante in campionato ci si mette anche uno dei suoi calciatori di maggior rilievo a tormentare i sonni di Allegri e di tutta la dirigenza. Sabato a Venezia dopo una manciata di minuti Paulo Dybala si è visto costretto a lasciare nuovamente il campo anzitempo per l’ennesimo problema muscolare. L’esito degli esami di oggi hanno escluso lesioni e quindi c’è la possibilità di rivederlo in campo anche prima delle vacanze. Il discorso da fare è quello riguardante il rinnovo di contratto. Le condizioni precarie del talento argentino potrebbero preoccupare la Juventus che quindi si vedrebbe costretta a rivedere la propria strategia. La qualità del giocatore non si discute però bisognerà analizzare tutte le componenti prima di prendere una decisione definitiva. La situazione in campionato, di certo, non aiuta gli umori bianconeri. Ora bisogna pensare a Bologna e Cagliari per chiudere al meglio l’anno. Ai posteri l’ardua sentenza.

Glauco Dusso