Dybala si allontana da Roma, la Fiorentina è salva, attivati i riscatti, Bonny sceglie la Costa d’Avorio

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Nel postpartita di Parma l’attaccante argentino criptico sul suo futuro, i viola ottengono la permanenza in A e ciò che ne consegue mentre l’attaccante nerazzurro potrà giocare al mondiale se convocato dalla selezione africana

La vittoria in extremis del Tardini è ancora negli occhi dei tifosi romanisti. Nelle orecchie, però, rimangono le parole di Paulo Dybala nell’immediato dopo gara. Il talento argentino ha rivelato che l’imminente derby potrebbe essere la sua ultima partita davanti al pubblico della Roma vista la sua situazione contrattuale. Nessuno, infatti, si è fatto sentire per il rinnovo e se non cambierà qualcosa a brevissimo il suo futuro sarà lontano dalla Capitale. Le sirene di un ritorno in patria si erano fatte già sentire da tempo e il Boca Juniors dell’amico Paredes è pronto ad accoglierlo. Ancora non è detta l’ultima parola ed è quello che si augurano i sostenitori giallorossi. Per ora, però, le strade sembrano destinate a separarsi. Occhio ad eventuali colpi di coda.

Lo scialbo 0-0 contro il Genoa è valso alla Fiorentina quel punto che significa salvezza. Una stagione disgraziata quella dei viola da cancellare al più presto. Per farlo si dovrà costruire una squadra all’altezza. Con l’obiettivo raggiunto ecco i primi movimenti. Infatti a salvezza ottenuta si sono attivate le clausole di riscatto per quanto riguarda due acquisti dello scorso gennaio. Si tratta di Fabbian e Brescianini che ora diventeranno giocatori della Fiorentina a titolo definitivo. La cifra totale per i due giocatori dovrebbe aggirarsi intorno ai 23 milioni. Non che i due siano stati fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo ma si tratta comunque di giocatori di valore che con un nuovo progetto potrebbero trovare nuova linfa.

Fabbian e Brescianini ora a titolo definitivo alla Fiorentina – Fonte tuttomercatoweb.com

Infine in casa Inter ci sono novità per un giocatore. Si tratta di Ange-Yoan Bonny autore di una stagione positiva nel pacchetto avanzato nerazzurro. L’attaccante ha deciso di cambiare nazionalità scegliendo la Costa d’Avorio, Paese originario dei suoi genitori. Sceso in campo con le selezioni francesi sino all’under 21 adesso potrà essere convocato per il mondiale dalla nazionale africana. Un passo importante per lui dopo lo scudetto conquistato con la maglia nerazzurra. Un anno che sicuramente non dimenticherà con il salto da Parma a Milano e le vittorie con l’Inter. Ora l’ultimo passo stagionale con la finale di Coppa Italia, poi potrà sognare di giocare il mondiale, con la Francia sarebbe stato difficile vista anche la tremenda concorrenza in attacco.

Bonny in azione con la maglia dell’Inter – Fonte taorminanews24.com

Glauco Dusso