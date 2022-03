Dybala rompe con la Juventus, niente rinnovo

Finito l’incontro tra le parti arriva la fumata nera sul contratto dell’argentino che non firmerà il prolungamento, il 30 giugno potrà trasferirsi altrove a costo zero

Quello che i tifosi juventini temevano è accaduto. Paulo Dybala non rinnoverà con la Juventus, l’incontro tra il suo entourage e la dirigenza bianconera ha avuto esito negativo. L’argentino, quindi, potrà cambiare squadra a parametro zero visto che il suo contratto è in scadenza alla fine di questa stagione. Due ore di trattative in mattinata non hanno portato alla soluzione e alla firma che i sostenitori della Vecchia Signora speravano, anche se la tifoseria era spesso divisa sull’attaccante. Adesso si scatenerà sicuramente un’asta selvaggia per assicurarsi la Joya per la prossima stagione. C’è chi parla delle mosse di Marotta degli scorsi mesi per portarlo all’Inter, altri rumors vedono il Barcellona in pole position. Non saranno solo queste le squadre coinvolte, nelle prossime settimane si saprà qualcosa di più.

Glauco Dusso