Dybala, l’utile e il bello di Roma: Mourinho se lo gode

La Joya ha trascinato ieri la Roma ai quarti di finale di Coppa Italia con un gol da urlo. L’argentino sta benissimo e il popolo giallorosso sogna

Il gioiello, la Joya, l’eletto… Chiamatelo come vi pare ma Paulo Dybala è ancora un giocatore di straordinaria bellezza. Alla faccia del bollito, del rotto. Ieri sera in Roma-Genoa ha collezionato un’altra delle sue perle di carriera, un’azione personale in slalom alla Tomba capace di spezzare l’arcigna catena difensiva del Genoa e far esplodere i sessantamila dell’Olimpico. Roma ai quarti di finale di Coppa Italia e terzo risultato utile consecutivo tra campionato e coppa nel nuovo anno. L’indispensabilità del gioiello di Laguna Larga è di importanza capitale per la compagine allenata da José Mourinho. Perché c’è una Roma senza Dybala e una con la Joya in campo. Ed è proprio la seconda che si fa largamente preferire.

Dybala è la luce più luminosa della squadra di Mou. I numeri sono dalla sua parte. Quindici fin adesso le partite giocatore in giallorosso condite da otto gol e tre assist e unico giocatore ad aver segnato in tutte le competizioni disputate dalla Roma: Serie A, Europa League e Coppa Italia. Se qualcuno in estate nutriva qualche dubbio sull’incisività di Paulo e sull’affare fatto dalla Roma, oggi si può assolutamente ricredere. Dybala progressivamente sta ritornando ai suoi livelli top. Roma, sponda giallorossa, se lo gode anche alla faccia di chi ha preferito scaricarlo (Juventus) o scelto altre vie (l’Inter con Lukaku). Dybala, se sta bene, è una manna dal cielo per qualsiasi squadra. La Joya, oltre a dare un impatto tecnico all’intera squadra, è proprio una scarica di elettricità al cuore dei tifosi giallorossi. Entusiasmo allo stato puro.

Con il campione del mondo pensare in grande si può, eccome. La Roma è in corsa effettiva per due trofei più un altro obiettivo di vitale importanza: la qualificazione in Champions League. In Europa, a febbraio ci sarà il delicato playoff contro gli austriaci del Salisburgo. Una sfida dal grande fascino che la Roma non può e non deve sbagliare. Quell’Europa League sfiorata nel 2021, anno in cui i giallorossi arrivarono fino in semifinale, da giocare e provare a vincere. Stessa cosa in Italia. Se il campionato sembra ormai essere cosa del Napoli e delle presunte tre rivali, la Coppa Italia è un traguardo raggiungibile. Dybala è arrivato proprio per questo, per far fare il salto di qualità alla squadra e rimetterla in careggiata tra le grandi del nostro calcio e non solo.

Sandro Caramazza