Dybala e Mertens, questione di ‘suerte’ e sostenibilità

L’argentino e il belga sono ad oggi senza squadra. Juventus e Napoli non hanno rinnovato il contratto ai loro ultimi simboli

La bellezza salverà il mondo, anzi no. La sostenibilità salverà il mondo…del calcio. E’ ormai questo il parametro di riferimento per descrivere il complicato quanto fragile scenario del sistema calcio italiano. Risvegliarsi il primo di luglio con Paulo Dybala e Dries Mertens disoccupati e senza ancora un briciolo di contratto importante da firmare, illustra chiaramente il nuovo leitmotiv del football nostrano. La sostenibilità davanti all’estetica, al calcio vero e puro. I gol, le giocate, i record passati immediatamente in secondo piano, quasi intrappolati nel dimenticatoio, a fronte dei numeri (economici), dei bilanci e del ‘low profile” per citare i più sapienti. Ebbene si, la Joya – 115 gol in 293 partite con la Juventus, nono nella classifica all-time dei marcatori bianconeri davanti a ‘Le Roi’ Platini – e ‘Ciro il belga’ – 148 reti in 397 gare col Napoli, miglior marcatore della storia azzurra davanti a sua maestà Diego Maradona – sono ad oggi i cosiddetti svincolati di lusso.

SUERTE JOYA

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha dato definitivamente il benservito a Dybala. Questo il messaggio di addio: “E’ arrivato che era una giovane e talentuosa promessa, e ora saluta la Juve portando con sé bagaglio di esperienze che lo hanno reso il campione che è; la carriera di Paulo Dybala continuerà infatti lontano da Torino“. Con tanto di ‘suerte‘ finale. La parabola del ragazzo di Laguna Larga è perfettamente sintetizzata in questo breve estratto. Arrivato da Palermo da ‘picciriddu’, la Joya si è formato, cresciuto, fino a diventare un vero e proprio simbolo della Juventus dominatrice. La sua ‘Suerte’ a Torino l’ha trovata, peccato per l’ultimo biennio. Suerte che adesso lo dovrà accompagnare anche altrove (Inter?, Milan?, estero?). Magari con meno pretese economiche e con un procuratore che faccia più il suo bene calcistico che il proprio lucrosamente.

CIRO IL BELGA

Nonostante si trovi nelle stesse le condizioni di lavoro di Dybala (‘disoccupato’), la storia di Mertens è leggermente diversa. Arrivato dal PSV nel 2013 quasi a fari spenti (soprattutto per colpa del ‘Pipita’ Higuain), a nove anni di distanza quel piccolo furetto belga si è preso letteralmente l’intera città di Napoli diventando il miglior marcatore all-time davanti al più grande di tutti, Diego Armando Maradona. Ma alla sostenibilità non si comanda, anche per Ciro niente rinnovo. Troppi i quattro milioni chiesti ad ADL, che in soli sei mesi ha praticamente rimosso l’intera napolità della squadra (Insigne docet). Chissà dove girerà la suerte a Mertens.

Sandro Caramazza