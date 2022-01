Dybala e la Juventus riflettono, rinnovo più lontano

L’argentino è deluso per cifre e date del rinnovo di contratto ed ora le strade con la Vecchia Signora potrebbero dividersi

Problemi in casa Juventus all’indomani della sconfitta in Supercoppa contro l’Inter. Dall’Argentina infatti, rimbalza la voce che Paulo Dybala sarebbe stufo delle continue e logoranti trattative per il rinnovo e starebbe iniziando a guardarsi attorno, anche la posizione della Juventus non è più così chiara, con i ripetuti infortuni della Joya che stanno facendo tentennare la dirigenza di fronte ad un rinnovo a cifre molte alte. Dybala dal canto suo vorrebbe massimizzare i guadagni tramite l’inserimento di alcuni bonus, mentre la dirigenza era convinta di aver già risolto il problema rinnovo lo scorso novembre, quando la firma del dieci sembrava ad un passo. Ora c’è il rischio di addio a giugno a parametro zero, anche se le due parti si vedranno a febbraio per decidere se c’è ancora margine per non perdere un calciatore dal grande valore in una squadra che ad ora ha bisogno di molte certezze.

Fonte foto: calciotoday.it

Alessandro Fornetti