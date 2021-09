Dusan Vlahovic è pronto a spiccare il volo

L’attaccante serbo ha iniziato la stagione alla grande ed ora vuole compiere il definitivo salto di qualità

E’ arrivato tre anni fa a Firenze, quando era appena maggiorenne e già si parlava di lui come un potenziale fenomeno. Vedendo come è cresciuto dal 2018 ad oggi, bisogna ammettere che anche le previsioni più rosee su Dusan Vlahovic non erano chiacchiere da bar, ma qualcosa di molto più concreto. La sensazione sempre più netta però è che quanto visto finora sia stato solo un antipasto e che in questa stagione il centravanti viola servirà al grande pubblico le portate principali.

Il contesto è quello giusto: dopo la girandola di allenatori dello scorso anno, che non gli ha comunque impedito di segnare ben 21 gol, Vlahovic si ritrova alle spalle una squadra ben costruita, con buoni ricambi ed allenata da uno dei tecnici più promettenti della Serie A: Vincenzo Italiano. L’ex allenatore dello Spezia ha messo l’attaccante serbo al centro del progetto (e non poteva essere altrimenti), gli ha affidato la responsabilità di tirare i rigori, ma si è dedicato anche ad edificare un cast di supporto all’altezza del talento di Dusan. I segnali per il momento sono incoraggianti. La Fiorentina gioca bene, prova sempre a fare la partita e non ha paura di affrontare a viso aperto anche le squadre più blasonate. Per ricambiare tutta questa fiducia Vlahovic si sta mettendo d’impegno per diventare un giocatore sempre più completo, più partecipativo nel costruire la manovra offensiva, più bravo di testa (per sua stessa ammissione un aspetto da migliorare) ed in generale ancora più cinico sotto porta. Tecnica che accompagna la tigna e viceversa, perché ormai neanche Messi può permettersi di far affidamento solo sul talento innato. I miglioramenti di Dusan sono progressivi, ma evidenti e lo dimostra la sempre maggiore confidenza con cui il bomber della Viola si approccia alle partite. Di recente ha dichiarato di essere convinto di poter diventare un top player di livello europeo molto presto e che, “a parte la velocità, me la gioco anche con Haaland“. Se continua di questo passo, non solo a livello realizzativo, sarà difficile dargli torto.

La Fiorentina per ora se lo gode, ma c’è l’incognita rinnovo: il club viola ha messo sul piatto un’offerta importante che prevede un ingaggio futuro di 4 milioni l’anno più bonus ed una clausola rescissoria di 80 milioni di euro. Per ora, dall’entourage di Vlahovic silenzio tombale, da capire se dovuto al concreto interesse di qualche top team oppure all’intenzione di rilanciare e presentare una proposta più onerosa. I prossimi mesi si preannunciano decisivi.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcionews24.it)