Dumfries out nella rifinitura di Salisburgo-Inter

L’olandese ha saltato l’ultimo allenamento prima della partenza verso l’Austria. Domani i nerazzurri giocheranno la quarta partita di Champions League

Denzel Dumfries non ha fatto questa mattina la rifinitura con l’Inter in vista del match di Champions League contro il Salisburgo. I nerazzurri domani saranno ospiti sul campo degli austriaci per strappare il pass per gli ottavi di finale con 180′ di anticipo. Vincendo, infatti, la squadra di Simone Inzaghi potrebbe qualificarsi già aritmeticamente. Occhio alle condizioni di Dumfries, che ha assistito dalla panchina alla rifinitura dei propri compagni. Probabile affaticamento muscolare per lui. Domani dovrebbe saltare la gara e al suo posto pronto l’inserimento del giovane Bisseck con Darmian avanzato tutta fascia.

Sandro Caramazza

