Due perle e un pareggio, Bologna Fiorentina 1-1

Viola avanti per tutto il match ma beffati nel recupero da una grandissima punizione

Termina 1-1 il Derby dell’Appennino tra Bologna e Fiorentina, al gran gol di Benassi risponde nel finale Orsolini. Un punto ciascuna che fa più comodo ai felsinei, beffa alla prima per Iachini.

Nei felsinei, Miha sceglie il solito 4-2-3-1, con Soriano, Sansone e Orsolini dietro l’eterno Palacio. In centrocampo, ok Poli con Medel.

Nella nuova viola di Iachini, spazio all’ex Pulgar con Benassi e Castrovilli, in attacco Vlahovic con Chiesa.

PRIMA PERLA DELL’ANNO

Se l’equilibrio cerca di fare la voce grossa in quel di Dall’Ara, allora solo una perla può rompere gli indugi, detto fatto con Marco Benassi in versione Zizou finale Champions 2002. Il primo tempo di Bologna si apre all’insegna del tatticismo e della grande organizzazione tra le due rivali appenniniche, che si studiano in mezzo al campo, faticando a costruire occasioni da rete. Il primo vero squillo del match arriva al minuto 24’ con Chiesa, che dopo una buona iniziativa personale spaventa Skorupsky dalla distanza. Tre minuti più tardi, i viola la sbloccano: calcio piazzato dell’ex Pulgar, brutta respinta della difesa felsinea e straordinaria volee di Benassi, che con un bacio al palo porta in avanti i suoi. Il gol accende un po’ il match con i padroni di casa, che si rendono pericolosi con alcune iniziative del trenza Palacio e un’ottima iniziativa del duo Soriano-Tomiyasu conclusa con un tiro debole del giapponese. Il primo tempo termina dopo 1 minuto di recupero sul punteggio di 0-1.

NON È FINITA FINCHÉ NON È FINITA…

Ripresa con maggior intensità e occasioni da rete a Bologna, con i felsinei a caccia del gol che rimetta tutto in parità e la viola pronta a giocare di ripartenza grazie alla velocità di Chiesa in avanti. I padroni di casa ci provano al minuto 65’ con Sansone, che su calcio piazzato prova a beffare Dragowski da posizione laterale, bravo il portiere polacco in respinta. Un minuto più tardi è ancora l’ex Villarreal a rendersi pericoloso ma Dragowski risponde bene centralmente. La viola prova a chiuderla con Chiesa, che dopo aver sfuggito via alla retroguardia rossoblù si fa ipnotizzare da Skorupsky. Al 78’esimo ci prova l’ex Pulgar da calcio piazzato ma la sua conclusione termina sul fondo di pochissimo, sfiorando il palo. Nel finale, il Bologna si riversa in avanti, provandoci prima con Bani (bravissimo di puro istinto Dragowski) e poi con Orsolini, che nel recupero trova il coniglio dal cilindro, con una straordinaria punizione da posizione laterale, che sorprende Dragowski.

Non molla mai il Bologna, che rispecchia in tutto e per tutto il suo condottiero in panchina Sinisa Mihajlovic. Spinge per tutta la ripresa e poi ci pensa il suo uomo più talentuoso che trova un gran gol nel finale.

Beffa amara per la nuova Viola di Iachini, che assapora il profumo della vittoria fino alla fine per poi cadere sotto la gran botta del talento felsineo.

Fonte foto: getty images

Sandro Caramazza