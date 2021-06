Dubbi e ovvietà: la lista del Mancio per Euro 2020

Martedì sera il CT dell’Italia ha comunicato l’elenco dei 26 giocatori che tra pochi giorni andranno a giocarsi la grande kermesse internazionale. Ecco un focus sulle scelte del tecnico azzurro

Che l’avventura europea abbia inizio. Nella serata di martedì, infatti, il commissario tecnico Roberto Mancini ha varato la lista dei 26 convocati che tra otto giorni inizieranno il campionato europeo itinerante. Come sempre, non sono mancate le polemiche e le discussioni, con la decisione di tagliare i vari Politano, Mancini e Pessina per far posto a giocatori meno appariscenti nell’ultimo anno calcistico come Sensi o lo juventino Bernardeschi. Le polemiche, però, fanno parte del gioco e anzi quelle relative alla Nazionale sono utili per creare comunità e senso di appartenenza.

Porta e difesa

Partendo dalla zona di campo più propensa (storicamente all’Italia), il reparto difensivo, le scelte del CT sono state pressoché in linea con quanto visto durante questo triennio targato Mancio. Tra i pali, è prevalsa l’intoccabilità di Donnarumma e Sirigu, con il portiere sardo che, nonostante la stagione negativa con la maglia del Torino, è uno dei fedelissimi del tecnico azzurro. L’unico ballottaggio della vigilia era quello tra Meret e Cragno, due portieri giovani e forti che durante il campionato si sono praticamente eguagliati. La scelta è ricaduta sull’estremo difensore del Napoli.

Sulla stessa scia dei portieri, anche il reparto difensivo ha visto il materializzarsi della continuità manciniana. Convocati e confermati i tre centrali di maggior esperienza Chiellini, Bonucci e Acerbi, i quali saranno la colonna portante della giovane nazionale azzurra (decimo posto per età media). Con loro, si è aggiunto il gioiellino interista Bastoni, che in caso di difesa a tre partirebbe sicuramente dal primo minuto. Inoltre, Mancini ha voluto dare continuità alla linea verde ormai parte integrante della sua filosofia.

Chiudendo il capitolo centrali, Toloi ha avuto la meglio sul romanista Mancini che, nonostante l’ottimo campionato con la Roma, ha perso il pass europeo contro la maggior esperienza e duttilità del difensore atalantino, capace di giocare sia da centrale (a tre) che da terzino destro. Tutto come da copione, invece, alla voce terzini con Florenzi, Di Lorenzo, Spinazzola ed Emerson Palmieri. Tutti e quattro, infatti, sono stati considerati sempre da Mancini durante le gare pre-europeo, giocando anche con una discreta continuità.

Centrocampo

Nel reparto di centrocampo, Mancini non ha sorpreso più di tanto, decidendo di convocare quei giocatori su cui lui ha puntato in maniera molto decisa. Presente l’inamovibile trio Barella, Jorginho, Verratti con quest’ultimo che almeno per le prime partite dovrebbe essere sostituito da Locatelli, cosi come l’acciaccato Sensi e i romanisti Cristante e Pellegrini. A tal proposito, discorso a parte meritano le convocazioni del centrocampista dell’Inter e del mediano ex Atalanta e il taglio dell’orobico Pessina.

Quanto a Sensi, Mancini ha da sempre considerato il centrocampista di Urbino una pedina fondamentale del suo gioco, tanto da schierarlo anche quando lo spazio all’Inter era veramente poco (come quest’anno). Diversa, invece, è stata la scelta sulla bagarre tra Cristante e Pessina, due giocatori non storicamente del gruppo manciniano. La decisione di portare il giocatore giallorosso risiede, probabilmente, sulle sue caratteristiche tecniche e tattiche dal momento che a parte Jorginho manca all’Italia un mediano fisico e di rottura.

Capitolo attaccanti

Eccoci arrivati al reparto più discusso, quello in cui l’italiano mostra le sue più eloquenti doti di analista calcistico. Sono due, in questo caso, le scelte più sorprendenti di Mancini, ovvero il taglio di Politano e l’ingresso di Raspadori. Quanto all’attaccante napoletano, il suo ottimo momento di forma ha dovuto fare i contro contro quella filosofia manciniana di continuità accennata in precedenza. La scelta, infatti, di convocare Bernardeschi al suo posto è da ricondurre alla fiducia che il tecnico ha riposto sull’esterno juventino che, nonostante la stagione poco appariscente, ha sempre replicato in maniera ottimale alle chiamate della Nazionale.

Discorso a parte merita il giovane Raspadori, che è l’esempio perfetto di come deve essere il rapporto tra la Nazionale maggiore e quella Under 21. La sua convocazione è perfettamente legittima sia per la grande stagione svolta dal centravanti del Sassuolo che per quella linea verde citata poc’anzi per parlare di Bastoni. Il “Toto Schillaci del nuovo millennio” (si spera) si aggiunge, infatti, ai noti Immobile, Belotti, Insigne, Chiesa e Berardi.

Fonte foto: Fantacalcio

Sandro Caramazza