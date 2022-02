Doppia cifra a un passo, i bomber che non ti aspetti sono (quasi) tutti italiani

In serie A ci sono giocatori a quota 8 e 9 reti che su cui nessuno avrebbe puntato a inizio stagione e che stanno trascinando le proprie squadre, alcune anche in posizioni nobili di classifica

Stanno facendo la fortuna di chi li ha scelti al fantacalcio. Sono loro, i bomber inaspettati, giocatori partiti in sordina che adesso stanno salendo alla ribalta a suon di gol e prestazioni da incorniciare. Ci sono gli esordienti, i futuri attaccanti di una big, le finte punte e chi veniva da stagioni non esaltanti e invece sta trovando finalmente livelli alti di prestazione. Sono a un passo dalla doppia cifra e quindi facciamo una carrellata di questi calciatori che stanno salendo agli onori delle cronache. Tra coloro arrivati a quota 8 o 9 gol troviamo soprattutto italiani.

Barak e Caprari (9 gol). Insieme a Simeone (12 segnature) sono i pezzi più inaspettati. Il ceco non è nemmeno una punta ma Tudor oggi e Juric ieri gli hanno cucito addosso un ruolo da trequartista in cui si cala alla perfezione. Insieme a lui Gianluca Caprari, eterna promessa che a Verona sembra aver trovato la sua dimensione. Arrivato come toppa per la partenza di Zaccagni sta facendo ricredere tutti quelli che storcevano la bocca. Tante le giocate importanti e chissà che a Mancini non cada l’occhio su di lui per la nazionale. Il Verona si gode i suoi gioielli e guarda alla parte sinistra di classifica.

Destro (9 gol). Quando si parla di eterna promessa non può che venire in mente lui. Mattia Destro passato rapidamente dalle stelle alle stalle sembra essere rientrato su binari più simili ai suoi periodi migliori. In questa stagione sta confermando il trend della seconda parte dell’anno scorso, se il Genoa ha qualche possibilità di salvezza lo si deve soprattutto a lui.

Pinamonti (9 gol). Il più sottovalutato del gruppo. Predestinato all’Inter ma reduce da stagioni altalenanti in prestito. Con Andreazzoli a Empoli ha trovato il suo ambiente ideale e finalmente la sta buttando dentro con regolarità. Classe ’99 ha certamente il futuro nelle sue mani. Chissà che in estate non si presenti qualche società con grandi ambizioni che gli offra le chiavi di un attacco importante. All’Inter non sembra esserci spazio per lui, però può diventare un ottimo elemento per rimpinguare le casse interiste. Le sue fortune saranno probabilmente lontane da Milano.

Scamacca (9 gol). Il più celebrato e destinato a fare il grande salto nella prossima stagione, direzione più probabile la già citata Inter. A Sassuolo inizio di annata travagliato tra campo e panchina, si è conquistato la titolarità a suon di gol, belli e pesanti. Sicuramente il siluro messo sotto l’incrocio alle spalle di Maignan ha certificato la bontà delle strategie nerazzurre. Attaccante centrale potente, potrebbe essere il futuro del calcio italiano. Intanto punta a irrobustire il suo bottino di gol nella prima vera stagione giocata con continuità in serie A.

Beto (8 gol). Chiudiamo la carrellata con forse il vero bomber che non ti aspetti. Da qualche partita si è inceppato ma all’Udinese sembra che si sia fatta l’ennesima scoperta. Arrivato da sconosciuto si è conquistato il posto con le sue leve lunghe e la voglia di chi non vuole sprecare l’occasione. Prima Gotti e poi Cioffi gli hanno affidato le chiavi del reparto avanzato e lui ha risposto a suon di gol. Ora un attimo di pausa ma a Udine si aspettano possa da un momento all’altro riprendere a sfondare le porte avversarie.

