Doccia fredda Napoli: Osimhen fuori almeno un mese

Il giocatore infortunatosi con la Nigeria ha effettuato oggi gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare, probabile il suo ritorno o appena prima o subito dopo la prossima sosta

La pausa per le nazionali colpisce ancora. Ne fa le spese il Napoli che ha visto tornare anzitempo a casa il suo bomber principe Victor Osimhen. Gli esami a cui si è sottoposto il nigeriano hanno rilevato una lesione di media entità al bicipite femorale destro. L’infortunio, avvenuto con la Nigeria, lo terrà fuori per almeno un mese. Fuori dai giochi, quindi, per le prossime gare del Napoli, tra cui il big match di campionato con il Milan e la doppia sfida di Champions League con l’Union Berlino. Qualora il recupero dovesse andare bene c’è qualche speranza per il match di ritorno con i tedeschi, altrimenti se ne parlerà dopo la nuova sosta per le nazionali di metà novembre. Una notizia che non ci voleva per Rudi Garcia già alle prese con altri grattacapi. Scaldano i motori Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, coloro che non dovranno far rimpiangere l’attaccante titolare in questo periodo fitto di impegni. Il momento del Napoli diventa sempre più delicato.

Glauco Dusso