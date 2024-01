Dischetti bollenti in serie A: Milan da incubo, Fiorentina infallibile in Coppa Italia ma tradisce in campionato

Tempo di lettura 1 minuto

Calci di rigore da dimenticare nella giornata numero 22, falliti 5 su 7 tra cui quello di Nico Gonzalez che poteva pareggiare la sfida del Franchi contro l’Inter. Unici a segnare Orsolini e Suslov

Penalty da matita blu nell’ultimo weekend in serie A. Già sabato due errori su tre nella stessa partita. Il Milan ne fallisce addirittura due mentre il Bologna insacca il proprio. Ieri pomeriggio, invece, sbagliano Krstovic a Marassi nella sfida Lecce contro Genoa e Duda del Verona che si fa ipnotizzare dall’estremo del Frosinone Turati. Quest’ultimo poi battuto qualche minuto dopo sempre dal dischetto da Suslov. Quello che fa più notizia, però, si materializza nel posticipo domenicale. A un quarto d’ora dal termine con l’Inter in vantaggio 0-1 la Fiorentina usufruisce di un rigore. I viola, che erano stati impeccabili in Coppa Italia segnando tutti i tiri dal dischetto nelle sfide con Parma e Bologna, questa volta sbagliano. Nico Gonzalez tira alla sua maniera ma non inganna Sommer che deve solamente accogliere il pallone tra le braccia buttandosi alla sua destra. Tifosi viola delusi così come quelli delle inseguitrici che avrebbero gradito uno stop dei nerazzurri. Giornataccia, dunque, per i rigoristi e sicuramente anche per i loro fantallenatori.

Glauco Dusso