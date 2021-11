Disastro Maresca, possibile un lungo stop

Il direttore di gara napoletano rischia un periodo di sospensione dopo il discutibile arbitraggio nel match di domenica sera

All’Olimpico gli orrori di Halloween e non ha tutti i torti il prof. Duccio Curione (clicca QUI per analisi più approfondita) perché la prova del fischietto napoletano Fabio Maresca in Roma-Milan è stato l’evento più pauroso nella notte delle streghe. Prima il ‘rigorino’ fischiato a favore del Diavolo su atterramento di Ibrahimovic da parte di Ibanez (con tanto di ausilio del monitor) e poi il mancato fischio sul contatto Kjaer-Pellegrini in area di rigore rossonera. A ciò si aggiungono il rosso a Theo Hernandez, avvenuto pochi secondi dopo un fallo non ravvisato su Krunic, e un mancato rosso a Veretout per aver scalciato pesantemente Tonali nel finale di gara. Tanti e troppi errori per il designatore Gianluca Rocchi, il quale avrebbe sospeso Maresca almeno fino a dicembre con la speranza che il fischietto napoletano da zucca di Halloween non si trasformi nel malefico Grinch di Natale.

Sandro Caramazza