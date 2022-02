Dionisi, un record storico: battute Juventus, Milan e Inter in una sola stagione

Il tecnico del Sassuolo ha compiuto una grande impresa. Diventa il quarto allenatore della storia del calcio italiano a battere in una singola annata in trasferta le tre big d’Italia

Esordio in Serie A indimenticabile per Alessio Dionisi. Alla sua prima annata nel massimo campionato, il tecnico alla guida del suo Sassuolo ha battuto in una singola stagione le tre big d’Italia: Juventus, Milan e Inter. Tutte e tre sconfitte in trasferta. Dionisi entra nella storia del calcio italiano, divenendo il quarto allenatore in assoluto a raggiungere un’impresa del genere nella Serie A a girone unico. Prima di Dionisi ci erano riusciti Pietro Spinato alla guida del Vicenza nella stagione 1946/47, Luigi Ferrero nella stessa stagione sulla panchina del Torino e Fulvio Bernardini su quella della Fiorentina durante l’annata 1955/56. Sia Ferrero che Bernardini vinsero lo scudetto in quegli anni. Quanto a Spinato, arrivò quinto con il Vicenza.

Sandro Caramazza