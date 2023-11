Diniz e il Fluminense: la controrivoluzione vincente del calcio brasiliano

Tempo di lettura 4 minuti

La vittoria nella Copa Libertadores contro il Boca Juniors ha definitivamente consacrato la formazione carioca e le idee radicali del proprio tecnico

La Copa Libertadores spesso regala storie incredibili, mostrando la migliore versione della passione viscerale per il calcio che accomuna tutto il Sud America ed in particolare gli argentini e i brasiliani. Non importa come si vince, conta solo regalare un’emozione indelebile ai propri tifosi. Sabato sera è stato il turno del Fluminense, che battuto una grande del futbòl sudamericano come il Boca Juniors, conquistando per la prima volta nella propria storia la coppa continentale. Il merito è stato soprattutto di un uomo: Fernando Diniz.

Dopo un’ottima carriera da calciatore, Diniz ha iniziato quella da allenatore collezionando più bassi che alti, almeno fino all’aprile dello scorso anno, quando è stato ingaggiato dal Fluminense. Si è distinto nel 2017 col Gremio Osasco Audax, portato fino alla finale del Campionato Paulista persa col Santos. Poi, cinque esoneri nei quattro anni successivi, alla guida rispettivamente di Athletico Paranaense, Fluminense, San Paolo, Santos e Vasco da Gama. Col San Paolo nel 2020 è arrivata la delusione più cocente, un campionato perso malamente nelle ultime undici giornate dopo aver passato gran parte della stagione primo in classifica.

Il 30 aprile del 2022 Diniz è approdato infine sulla panchina del Fluminense e da quel momento ha iniziato una lenta ma inesorabile rivoluzione che ha cambiato la storia del club brasiliano e fatto svoltare la sua carriera da allenatore. A dire il vero, sarebbe più corretto parlare di contro-rivoluzione. Si perché Diniz pur puntando molto sul possesso palla non è quello che oggi si definisce un giochista. Anzi, sostiene l’importanza di un calcio funzionale, non eccessivamente codificato, che lascia la creatività dei propri giocatori libera di esprimersi, senza ingabbiarla in schemi tattici troppo cervellotici.

Un modo di allenare “vecchio stile”, seguito anche da illustri coach come Carlo Ancelotti, ma che non è mai passato davvero di moda. Nel suo Fluminense, non è la posizione in campo che determina ciò che un calciatore deve fare ma il contrario, soprattutto in fase offensiva. Questa responsabilizzazione dei propri uomini va di pari passo con un’attenzione maniacale alla cura dei rapporti umani tra giocatore ed allenatore. Non a caso Diniz, appena terminata la carriera da calciatore, ha conseguito una laurea in Psicologia ed ha spesso ribadito l’importanza della salute mentale nello sport agonistico. Prima dell’atleta, c’è l’essere umano.

Può sembrare un discorso retorico, astratto, ma i risultati di questo approccio sono concreti. Molti giocatori hanno dichiarato di essere rinati grazie a Diniz, anche e soprattutto a livello motivazionale. L’esempio più eclatante è quello di Ganso, che ha deluso in Europa ed anche in Brasile ha spesso reso al di sotto delle aspettative. Ora invece il suo talento è sbocciato di nuovo, grazie alla libertà tattica ed alla fiducia data dal suo allenatore.

Il Fluminense in pochi mesi ha vinto campionato carioca e Copa Libertadores, Diniz ha ottenuto il ruolo di CT ad interim del Brasile, fino all’arrivo, la prossima estate, proprio di Carlo Ancelotti. Per il tecnico e per il club brasiliano questo 2023 è stato senza dubbio indimenticabile.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.it)