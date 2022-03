Difese blindate, in serie A tra le grandi spunta il Torino

A nove giornate dal termine, salvo qualche eccezione con match da recuperare, se analizziamo le migliori cinque retroguardie del campionato troviamo una gradita eccezione: i granata di Juric

Il mondo del calcio è pieno di frasi iconiche utilizzate spesso e a vari livelli. Tra queste troviamo sicuramente “primo: non prenderle”, per indicare la necessità di non subire reti, oppure dal lato opposto “la miglior difesa è l’attacco”, sottolineando come produrre gioco offensivo sia il modo migliore per evitare scorribande avversarie. Tornando al puro realismo, però, è fuor di dubbio che nel calcio non subire gol sia un primo elemento su cui basare i successi di una squadra, poi ovviamente bisogna anche segnare se si vuole arrivare a determinati obiettivi. La difesa quindi può diventare il punto di partenza.

La miglior difesa del campionato italiano ad oggi è quella del Napoli (21 reti subite). La bontà del lavoro fatto da Luciano Spalletti si può evidenziare anche in questo dato. Gli azzurri hanno mantenuto il primato nonostante l’infortunio e l’assenza per Coppa d’Africa del suo leader Koulibaly. Lo spaurito Rrahmani della scorsa stagione, riserva il più delle volte, è diventato un titolare inamovibile, ma anche Juan Jesus, sparito dai radar gli anni scorsi, ha dato il suo contributo alla causa nei momenti di necessità. Di Lorenzo e Mario Rui completano un pacchetto che sta facendo un gran lavoro quest’anno.

Segue i campani l’Inter, che ormai col suo collaudato terzetto difensivo campione d’Italia, ha trovato la quadra della situazione. Sono 23 i gol subiti dai nerazzurri che pagano anche la flessione dell’ultimo mese e mezzo. A tallonare la retroguardia della squadra di Simone Inzaghi ecco la Juventus, forte della sua striscia di imbattibilità di 15 partite. La serie positiva ha rimesso a posto diverse cose, tra queste anche il computo delle reti subite, ora 26, che hanno tra i suoi protagonisti de Ligt, il più presente a livello difensivo in questo periodo roseo. I bianconeri sono quelli che più applicano il concetto di non prenderle, infatti il canovaccio delle ultime gare dei ragazzi di Allegri è stato quello di andare subito in vantaggio per poi difendere con le unghie e con i denti la vittoria.

Arriviamo alla sorpresa. Dietro alle appena citate prime tre troviamo due squadre a 29 reti concesse agli avversari. Una è il Milan, primo in classifica generale e che va a chiudere il quartetto delle “grandi” in serie A. L’altra è il Torino di Ivan Juric. I granata, come dimostrato anche nell’ultimo match disputato proprio contro l’Inter, si segnalano per una tenuta difensiva incredibile. La loro roccaforte, però, non condiziona un gioco votato all’aggressione e anche all’attacco, tipico dell’allenatore croato.

La pietra angolare della difesa del Toro è sicuramente Gleison Bremer, l’unico veramente insostituibile. Il difensore brasiliano, che probabilmente scatenerà un’asta incredibile la prossima estate, fa da paladino del terzetto davanti al portiere. Intorno a lui, poi, si alternano in cinque, senza cambiare il risultato. Alla destra le alternative sono Djidji e Zima. Il primo è sicuramente quello più utilizzato con 20 presenze dal primo minuto. Sulla sinistra il prescelto è Ricardo Rodriguez, spesso bistrattato, ma con le sue 19 partite dall’inizio è il più presente da quella parte. Alessandro Buongiorno si è dimostrato una valida alternativa. Il più fuori dal progetto è sicuramente Armando Izzo, punto fermo nelle passate stagioni ma ora in attesa di una nuova destinazione. Il numero 5 non è solo quello che porta sulla maglia ma sono anche le sue presenze quest’anno in campionato, di cui solo una da titolare.

Glauco Dusso