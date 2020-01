Difesa, punti e De Paul: l’Udinese ritrova il sorriso

Mister Gotti e la sua compagine vengono da due vittorie consecutive, domenica andrà in scena un’altra sfida salvezza in casa contro il Sassuolo. La Dacia Arena, tra l’altro, è ormai diventata un fortino

Serenità, questa sconosciuta. A Udine non si respirava quest’aria da diverso tempo. Le feste hanno portato una ventata di ottimismo in casa bianconera e tutti si augurano che la squadra possa continuare sul solco appena tracciato. Le zebrette hanno vinto sia la gara prenatalizia che quella del giorno della Befana. Sei punti pesantissimi soprattutto gli ultimi fatti contro una diretta concorrente alla salvezza, il Lecce. Domenica all’ora di pranzo ecco un altro match importantissimo, alla Dacia Arena arriva il Sassuolo di De Zerbi, ferito dall’ultima sconfitta contro il Genoa in cui alcune decisioni arbitrali non sono andate giù alla società neroverde.

Luca Gotti ha ritrovato nelle ultime settimane diversi elementi che la sua Udinese aveva smarrito da tempo. Su tutti la solidità difensiva, infatti se non consideriamo la trasferta proibitiva di Torino contro la Juventus, nell’ultimo mese il terzetto arretrato friulano, più ovviamente Musso, ha subito solamente tre gol. Inoltre c’è da registrare il rientro a pieno regime di Rodrigo De Paul protagonista assoluto delle ultime vittorie andando a segno per ben due volte trascinando così i suoi compagni. Le sirene del calciomercato sono sempre attive, soprattutto l’Inter è molto attenta alle prestazioni del centrocampista argentino e molti darebbero l’affare per ben avviato. Gotti, dal canto suo, spera di poter contare su di lui almeno fino alla termine della stagione.

Proprio il mister bianconero, dato per precario all’inizio della sua avventura da allenatore “titolare”, sembra ormai aver convinto tutti. Il suo cammino fino ad ora, fatto di otto partite che hanno visto tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte, è stato sufficiente per garantirsi la conferma fino alla conclusione della stagione. C’è da considerare, tra l’altro, che due debacle su tre, tutte in trasferta, sono arrivate contro Juventus e Lazio. La Dacia Arena, in cui Gotti non ha mai perso, sta diventando un elemento decisivo per i match delle zebrette.

Nel lunch match di domenica l’undici titolare dovrebbe ricalcare quello che ha battuto il Lecce al Via del Mare. Solito dubbio il partner d’attacco di Okaka dove l’allenatore ha davvero l’imbarazzo della scelta. Pussetto, Lasagna e Nestorovski sono pronti a giocarsela fino alla fine.

Glauco Dusso