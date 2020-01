Dietrofront Juve: salta lo scambio De Sciglio-Kurzawa: il punto sul mercato

L’ex terzino del Milan resterà alla corte di Sarri. Emre Can invece è ai saluti: vicinissima la fumata bianca con il Borussia Dortmund. Buffon spegne 42 candeline: “Futuro? Vedremo in primavera”

TORINO – Dietrofront Juve. Sembrava fatta, ma invece lo scambio De Sciglio-Kurzawa con il Psg non si farà. Motivo della fumata nera la convinzione della società bianconera che l’ex terzino del Milan, nonostante i numerosi infortuni e lo scarso minutaggio, possa essere un’arma preziosa per Sarri potendo giocare su entrambe le fasce.

Potrebbero però esserci anche un motivo economico dietro. Kurzawa infatti va a scadenza a giugno e potrebbe essere un’occasione a parametro zero, dove la Juventus è specialista. De Sciglio invece potrebbe regalare, in caso di cessione, denaro cash a Paratici. A proposito di soldi, presto potrebbero arrivare dal Borussia Dortmund circa 25 milioni per il cartellino di Emre Can. Da quando è stato escluso a fine agosto dalla lista Champions, l’ex mediano del Liverpool ha praticamente rotto con la società bianconera e le prestazioni sottotono di questi ultimi mesi ne sono una prova. L’accordo con il club giallonero è vicinissimo: si lavora sulla formula che dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto. Questioni burocratici, ma la fumata bianca è a un passo.

Intanto buon compleanno a Gigi Buffon, che spegne 42 anni. Il portiere bianconero ha parlato così del suo futuro: “Sono pronto e aperto a tutte le idee: vediamo come arrivo a marzo aprile. Se quello che sto facendo è ancora di livello alto, come io lo reputo ancora adesso, è un qualcosa che mi dà soddisfazione. Se non ci sarà il crollo che tutti sperano ci sia da dieci anni, andremo avanti. Altrimenti non ci sarà problema e ci fermeremo”. Dopo il ko al San Paolo di Napoli, Buffon è sicura che la Vecchia Signora avrà una reazione: “Passaggi delicati e negativi come questi sono comunque utili in una stagione. Sono utili per ritrovare una certa fame, umiltà, per non dare nulla di scontato”.

Francesco Carci