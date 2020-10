Diesel Chelsea e tra due settimane la Champions

I Blues hanno sette punti dopo 4 partite di campionato e dopo la sosta si giocherà ogni tre giorni

Avvio altalenante per il nuovo Chelsea targato Frank Lampard. Nuovo non perché l’ex bandiera blues sia arrivato adesso sulla panchina londinese, ma poiché rispetto allo scorso anno, la sua rosa è stata quasi totalmente rivoluzionata. Il patron Roman Abramovic, dopo qualche anno di sobrietà (si fa per dire), si è nuovamente ripresentato come lo zio paperone dell’estate, con una campagna acquisti milionaria costata ben 247 milioni di euro. Sette sono stati i nuovi giocatori arrivate alla corte londinese, ovvero (in ordine di costo): Havertz, Werner, Chilwell, Ziyech, Mendy, Malang Sarr (ceduto in prestito al Porto) e Thiago Silva.

POCHE CERTEZZE IN DIFESA

Le prime uscite stagionali del Chelsea hanno dimostrato come ancora ci sia qualcosa da sistemare soprattutto per quanto riguarda i meccanismi tattici. I blues, infatti, in questo primissimo scorcio di stagione hanno evidenziato alcuni importanti difetti in fase difensiva, con 7 reti subite in 6 partite tra Premier League e Coppa di Lega. Lampard non si è ancora deciso sulla coppia centrale, quasi sempre cambiata in ogni partita: passando da Christensen-Zouma, Zouma-Thiago Silva a Christensen-Thiago Silva. Qualche piccolo problema nel Chelsea, si è riscontrato in avanti, con i nuovi Werner e Haverz ancora a secco di reti in Premier, dove il capocannoniere della squadra è l’italiano Jorginho con 3 reti all’attivo.

CHAMPIONS LEAGUE ALLE PORTE

Le tre sole vittorie (una peraltro contro il modesto Barnsley in League Cup) in stagione e le sconfitte contro due grandi come Liverpool in campionato e Tottenham in coppa stanno già mettendo in preallarme il lavoro di Lampard sulla panchina Blues. Il post Nazionali vedrà il Chelsea, cosi come tutte le grandi squadre delle principali leghe europee, iniziare a giocare ogni tre giorni. Dalla seconda metà di ottobre, infatti, ci sarà il via della Champions League, competizione che il Chelsea dovrà affrontare meglio rispetto alla passata stagione (eliminato dal Bayern agli ottavi per un totale di 7 a 1 tra andata e ritorno). Da questo punto di vista, l’urna di Ginevra è stata decisamente benevola con i Blues, visto le squadre che dovrà affrontare: Krasnodar, Siviglia e Rennes.

Fonte foto: Getty Images

Sandro Caramazza