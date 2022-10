Diego Lopez ad un passo dalla panchina del Verona

Gli scaligeri hanno esonerato Cioffi, è arrivata l’ufficialità da poche ore. Adesso si pensa subito al prossimo tecnico. Pronto l’ex capitano e allenatore del Cagliari

Esonerato un allenatore se ne fa un altro. In casa Hellas Verona è arrivata l’ufficialità del benservito a Gabriele Cioffi. L’ex allenatore dell’Udinese ha pagato un avvio di stagione deludente con sei sconfitte, due pareggi e una sola vittoria in nove partite di campionato. Fatale l’ultimo KO sul campo della Salernitana. Al suo posto è in pole Diego Lopez. L’uruguaiano è pronto a risedersi su una panchina di Serie A dopo le stagioni con Cagliari, Palermo e Brescia club con il quale è retrocesso. L’ultima avventura in Italia è stata proprio col Brescia in Serie B, mentre l’ultima panchina in assoluto è stata quella dell’Universidad de Chile durata appena quattro mesi. A Verona Lopez dovrebbe essere coadiuvato dal tecnico della Primavera Salvatore Bocchetti.

Sandro Caramazza