Didattica ormai a distanza, il Torino rinuncia al “maestro” Giampaolo

La prova incolore di sabato segna la parola fine nel rapporto tra il tecnico e i granata, un amore mai sbocciato tra le due parti. Ora tocca a Davide Nicola

“Questo matrimonio non s’ha da fare”. Citazione letteraria quanto mai azzeccata per descrivere il rapporto ormai definitivamente finito tra Torino e Marco Giampaolo.

La scelta operata al termine dello scorso campionato sembrava aver portato un rinnovato entusiasmo nella società granata in quello che, però, si è dimostrato ben presto un fuoco di paglia.

Due gli aspetti che hanno portato probabilmente a questo epilogo che dividono le colpe tra tutte le parti in causa.

In primo luogo troppo poco tempo a disposizione del tecnico. Quest’ultimo ha dei dettami tattici ben precisi e soprattutto diametralmente diversi dai suoi predecessori. Il breve lasso di tempo tra un torneo e l’altro, a causa dei fatti ben noti a livello mondiale, non è stato sufficiente a Giampaolo per dare la sua impronta al Toro. Con tutta probabilità quest’anno sarebbe stato meglio tenere un profilo più basso e dare continuità allo scorso campionato.

Il secondo elemento, legato anche al primo, è il mercato inadeguato alle esigenze del mister, accontentato sì in un paio di uomini, vedi Linetty e Ricardo Rodriguez, ma lasciato sguarnito di altre pedine fondamentali, come ad esempio un trequartista e un regista.

Tutto questo ha scaturito un percorso in campionato disastroso che vede il Torino in piena zona retrocessione a una giornata dal termine del girone di andata. Sono solamente 13 i punti racimolati dai ragazzi granata, frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. A questo si aggiunge la seconda peggior difesa del torneo, solo il Crotone ha fatto peggio. Il gioco non è mai decollato, il calcio di Giampaolo non ha attecchito e il tecnico è sprofondato con esso senza reagire. Ad un certo punto lui stesso è stato costretto a mescolare le carte puntando a un 3-5-2 di “mazzarriana” memoria sbugiardando le sue convinzioni.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il match con lo Spezia di sabato pomeriggio. Torino in superiorità numerica dopo una manciata di minuti e che non ha saputo rivolgere verso la porta avversaria neanche un tiro se non dal 90′ in poi. I liguri hanno rischiato anche di vincere costruendo palle gol clamorose e tenendo bene il campo anche in dieci con una certa tranquillità.

Nella giornata di ieri la decisione definitiva della dirigenza di sollevare dall’incarico mister Giampaolo che inanella così un altro fallimento dopo quello di Milano sponda rossonera.

Per il prosieguo del campionato la scelta è Davide Nicola. In queste situazioni quest’ultimo ha ben impressionato soprattutto alla guida del Crotone e l’anno scorso del Genoa. Il tecnico ha ottenuto due salvezze importanti e a Torino si spera possa confermare il suo trend. Nicola è il classico normalizzatore che ben si adatta anche a campionato in corso, può dare quella tranquillità a un gruppo di giocatori svuotati e un po’ in confusione.

Per Giampaolo inizia un periodo di riflessione. L’ attesa è quella di un progetto che possa ridargli quell’entusiasmo e quei risultati che avevano incantato la Sampdoria e i suoi tifosi. Sono necessari anche tempo e tranquillità per mettere in pratica tutto ciò. Mai come in questo periodo il “maestro” torna in doverosa didattica a distanza.

Glauco Dusso