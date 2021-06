Diaro Euro 2020 (21) Tre big rischiano grosso, si dia inizio alla scorpacciata

Con le quattro partite in programma oggi, si completa il quadro della fase a giorni di questo Europeo itinerante: attenzione alle sorprese

Si va definendo piano piano il quadro degli ottavi di finale di questo Europeo che sta appassionando milioni di tifosi. Nuovi verdetti nella giornata di ieri che ha visto la Croazia trionfare sulla Scozia per 3 a 1 e l’Inghilterra avere la meglio di misura sulla Repubblica Ceca (0-1). Vediamo nel dettaglio cosa hanno comportato questi ultimi due risultati.

Le gare di martedì 22 giugno

La Croazia guidata dai veterani Modric e Perisic si qualifica addirittura come seconda nel gruppo D alle spalle dei Leoni inglesi. Lo stadio Hampden Park di Glasgow è teatro dello show dei ragazzi del ct Dalić che superano con un perentorio 3 a 1 i malcapitati scozzesi, costretti ad abbandonare la competizione, in virtù del solo punto conquistato. Una Croazia a fine ciclo può rappresentare comunque ancora un avversario temibile. Nel mitico stadio di Wembley la cinica Inghilterra si guadagna la vetta del girone grazie all’1 a 0 rifilato alla già qualificata Repubblica Ceca (da terza). Mattatore della serata il solito Sterling. Tanto talento distribuito nella nazionale britannica, ancora non esploso in tutto il suo splendore. Cosa abbiamo imparato da questa giornata? Che le sorprese in questo Europeo non sono semplici da realizzarsi.

La scorpacciata di oggi mercoledì 23 giugno

C’è l’imbarazzo della scelta questa sera fra i match da guardare in tv. Si completerà oggi il programma della fase a giorni. Quattro gare fondamentali per decidere il destino di 8 nazionali. Si parte alle 18 con Slovacchia-Spagna e Svezia-Polonia. Hamsik e soci possono tirare un bello scherzetto alle Furie Rosse, che rischiano di rimanere fuori dagli ottavi di finale. Allo stadio La Cartuja di Siviglia, Luis Enrique si gioca una bella fetta di futuro. In caso di debacle contro gli slovacchi e di successo dei polacchi al Saint Petersburg Stadium contro gli svedesi, gli iberici incorrerebbero in una clamorosa eliminazione. Notizia non così terribile per l’Italia, che vedrebbe eliminata una big delle papabili alla vittoria finale.

Se non siete sazi di possibili clamorose eliminazioni, allora sintonizzatevi dalle 21 per seguire Germania-Ungheria e Portogallo-Francia. Tutto ancora da decidere nel gruppo F, dove solo i transalpini sono certi della qualificazione al turno successivo. All’Allianz Arena i teutonici, battendo gli ungheresi, potrebbero ancora aggiudicarsi il primo posto nel girone, qualora i lusitani e i galletti dovessero pareggiare. Non succede, ma se succede! Nel caso di impresa della squadra del nostro Marco Rossi, sarebbero i magiari a passare e la compagine allenata da Joachim Low rischierebbe la clamorosa estromissione dalla competizione. Alla Puskas Arena di Budapest è pronto il biscottino fra Portogallo e Francia? Con un pareggio CR7 agli ottavi.

Partite da vivere fino all’ultimo minuto per decretare le migliori 16 nazionali europee. Poi due giorni di sosta e si riprenderà sabato 26 con i primi due incontri che vedranno confrontarsi il Galles e la Danimarca e l’Italia contro l’Austria. Per chi soffre di astinenza, fate il pieno di calcio oggi, perché due giorni potranno sembrarvi un periodo interminabile senza partite di un certo calibro alla tv. Speriamo che il calciomercato in quel lasso di tempo ci riservi qualche sorpresa emozionante.

FOTO: Larepubblica.it; Corriere.it

Marco Fabio Ceccatelli