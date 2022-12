Diario Qatar 2022 – Storico Marocco, il Portogallo annienta la Svizzera

La Spagna si arrende ai calci di rigore e la nazionale nordafricana si qualifica per la prima volta ai quarti di finale dove affronterà i lusitani i quali scoprono che c’è vita senza CR7

Il Qatar si riposa per due giorni, la prima pausa dall’inizio della rassegna. Sono, infatti, terminati ieri gli ottavi di finale con le due sfide che vedevano impegnate le due nazionali della penisola iberica.

Grandissima sorpresa alle ore 16. La Spagna di Luis Enrique va fuori dal mondiale per mano del Marocco. Non bastano 120 minuti in cui il tiki taka spagnolo sbatte contro l’organizzazione marocchina, che rischia in più di una occasione di segnare. La nazionale guidata da Regragui si dimostra all’altezza della situazione potendo contare su diversi giocatori di grande spessore, Ziyech e Hakimi su tutti. C’è anche un po’ d’Italia nel miracolo rossoverde con il centrocampista Amrabat della Fiorentina. Nel finale di partita dentro anche Sabiri, centrocampista della Sampdoria, e Cheddira, centravanti del Bari, che ha fallito un paio di occasioni clamorose.

Deludono, invece, tra le furie rosse l’ingresso di Morata e tutto il parco offensivo. Sono necessari i calci di rigore e qui il protagonista diventa il portiere del Siviglia Bounou che dopo aver parato tutto durante il match neutralizza anche due penalty su tre, a Soler e Busquets. Dove non è arrivato lui ci ha pensato il palo a fermare il rigore di Sarabia, entrato tra l’altro nel finale solo per calciare dal dischetto. Hakimi sfodera il cucchiaio sul tiro decisivo regalando lo storico traguardo dei quarti di finale alla sua nazionale, prima volta nella storia (per il Marocco errore dal dischetto di Benoun).

Ad attendere il Marocco ci sarà il Portogallo che annichilisce la Svizzera con un tennistico 6-1 in una gara senza storia. Fernando Santos sfida una nazione intera lasciando in panchina Cristiano Ronaldo reo di aver tenuto un comportamento che non è piaciuto al c.t. portoghese. Gli dei del calcio sono tutti dalla parte del tecnico perché il sostituto di CR7 Gonçalo Ramos sfodera la prestazione della vita. E’ lui a sbloccare il risultato con un bolide sotto l’incrocio. Pepe con un’incornata manda le squadre all’intervallo sul 2-0. In apertura ecco la doppietta per l’attaccante del Benfica autentico mattatore di serata. Portogallo straripante che cala il poker con una grande azione finalizzata da Guerreiro. Akanji prova a riaprirla ma è ancora Ramos a chiudere i giochi con uno scavetto a tu per tu con Sommer, 5-1. L’attaccante, quindi, si porta a casa il pallone.

Gonçalo Ramos, tripletta per lui contro la Svizzera – Fonte fantacalcio.it

Il pubblico invoca l’ingresso di Ronaldo e Santos alla mezz’ora accontenta la folla. Tutti spingono per la rete del numero 7 che sarebbe la prima nella fase a eliminazione diretta di un mondiale. A chiudere il set, invece, ci pensa Leao, appena entrato, con un altro gol strepitoso a giro sotto il sette. Svizzera non pervenuta. Il Portogallo, forse, inizia una nuova era, quella in cui potrà fare a meno di Cristiano Ronaldo.

Oggi e domani ci sarà la pausa. Da venerdì 9 dicembre si parte con i quarti di finale, questo il programma:

Venerdì 9 dicembre ore 16 : Croazia – Brasile

Venerdì 9 dicembre ore 20 : Olanda – Argentina

Sabato 10 dicembre ore 16 : Marocco – Portogallo

Sabato 10 dicembre ore 20 : Francia – Inghilterra

Glauco Dusso