Diario Qatar 2022 – Senegal e Stati Uniti in paradiso, al primo posto Olanda e Inghilterra

Comincia la terza giornata degli otto gironi, si inizia col gruppo A e B con la formazione dei primi due ottavi di finale

E’ giunta l’ora di tirare le somme. I gironi del mondiale in Qatar arrivano all’ultimo atto prima degli scontri a eliminazione diretta. Ieri sono andati in scena i primi due raggruppamenti e soprattutto per il secondo posto è stata vera battaglia. Nel gruppo A come da programma l’Olanda fa suo il primo posto liquidando la pratica Qatar con un comodo 2-0. Un gol per tempo. Ancora Gakpo a sbloccare il risultato, terzo gol in tre match per l’attaccante del PSV, e raddoppio di Frenkie de Jong che chiude la partita nella ripresa. Per la prima volta nella storia i padroni di casa perdono tutte e tre le gare del girone di un mondiale, grande delusione per i tifosi locali.

Nella sfida decisiva per il secondo posto altalena di emozioni tra Ecuador e Senegal. Giocano meglio gli africani che meritano il vantaggio allo scadere del primo tempo grazie a un rigore messo a segno da Ismaila Sarr. I sudamericani tirano fuori l’orgoglio nel secondo tempo e Moises Caicedo riporta il risultato in parità. Il Senegal, però, è più convinto e tre minuti dopo trova il gol qualificazione con Koulibaly che si prende sulle spalle la sua nazionale portandola agli ottavi di finale dopo vent’anni. Grandi feste al triplice fischio per un popolo sempre al fianco della propria squadra. Tristezza infinita per l’Ecuador con il leader Enner Valencia stremato e in lacrime.

Girone A, classifica finale: Olanda 7, Senegal 6, Ecuador 4, Qatar 0

Girone B che conferma in testa l’Inghilterra. La nazionale dei tre leoni regola i vicini di casa del Galles con un perentorio 3-0, nonostante la prima frazione fosse terminata 0-0. Inizio di ripresa fulmineo per gli uomini di Southgate che uno dietro l’altro mettono dentro i tre gol. Apre e chiude Rashford, nel mezzo anche la firma di Foden. Dall’altra parte sfida sempre dai mille significati quella tra USA e Iran. Chi vince va avanti. Non sono d’accordo gli Stati Uniti che in una partita equilibrata riescono a rompere l’equilibrio prima dell’intervallo con una bella combinazione tra Dest e Pulisic. Quest’ultimo sigla il gol che alla fine varrà gli ottavi di finale. A nulla è servito l’assedio finale dell’Iran che torna a casa deluso.

Pulisic sigla il gol qualificazione per gli USA – Fonte eurosport.it

Girone B, classifica finale: Inghilterra 7, USA 5, Iran 3, Galles 1

Formati, quindi, i primi due ottavi di finale. L’Olanda se la vedrà con gli Stati Uniti mentre dall’altra parte del tabellone l’Inghilterra sfiderà il Senegal.

Oggi si decidono le sorti di altri due raggruppamenti. Alle ore 16 atto finale per il girone D con la Francia, già qualificata, che affronta la Tunisia. Dall’altra parte gara decisiva tra Australia e Danimarca, danesi che hanno bisogno solo della vittoria per sperare di arrivare secondi. Canguri che forti dei loro tre punti potrebbero accontentarsi anche di un pari se la Tunisia non batte gli uomini di Deschamps.

Alle 20 gruppo C al cardiopalma. L’Argentina ha bisogno di un successo con la Polonia per fugare ogni dubbio di qualificazione. Lewandowski e compagni, però, non devono perdere per essere certi degli ottavi di finale. In contemporanea sfida “drammatica” per il Messico che deve solo vincere contro l’Arabia Saudita per poter sperare di farcela. Dal canto loro gli uomini di Renard vogliono continuare a stupire. Staremo a vedere domani sera chi esulterà e chi, invece, si leccherà le ferite.

Glauco Dusso