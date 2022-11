Diario Qatar 2022 – Ronaldo storico, samba brasiliana

La prima giornata del Mondiale non poteva che concludersi a suon di record e prodezze. Il primo quello di CR7 che stacca tutti diventando l’unico giocatore nella storia a segnare in cinque Campionati del Mondo diversi. Prodezze targate ieri sera dalla Seleçao e soprattutto da Richarlison, l’uomo di Tite. Doppietta contro la Serbia, il secondo gol è una bellezza per gli occhi. Oggi subito al via la seconda giornata

Sorprese, record, gioielli: signore e signori è il Mondiale made in Qatar. Conclusasi la prima giornata, oggi ne inizierà subito una seconda. La prima curva di questo Campionato del Mondo invernale ha regalato emozioni a mai finire. Dalle sorprese Arabia Saudita e Giappone (Argentina e Germania ne sanno qualcosa), al Futbol bailado della Spagna prima (Costa Rica spazzato via con sette reti) fino alla samba brasiliana di Neymar e compagni. Ieri sera, è scesa in campo probabilmente la Nazionale più attesa. Aspettative alte e tutte mantenute. La Serbia dura un tempo, poi esce fuori la qualità dei singoli verde-oro è Pixie Stojkovic deve arrendersi dalla panchina. Ieri è stata anche la giornata di Cristiano Ronaldo, l’uomo della storia. Il “disoccupato” più ricco e invidiato al Mondo ha staccato un altro prestigioso record: col rigore messo a segno contro il Ghana è diventato il primo e unico giocatore della storia del Mondiale a segnare in cinque edizioni diverse: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Leo Messi non ci è riuscito in quanto nel 2010 non ha segnato neanche una rete.

COS’E’ SUCCESSO

Il resoconto del giovedì Mondiale che ha chiuso la prima giornata può iniziare dalla gara delle 11 tra Svizzera e Camerun. La sfida, valida per il gruppo G, tra la Nazionale di Yakin e quella di Song inizia al piccolo trotto per poi accendersi nella ripresa. A deciderla è il destino. Ossia un camerunese con indosso la maglia crociata: Embolo. L’attaccante del Monaco, nato a Yaoundé (capitale camerunese) ma a 6 anni trasferitosi in Svizzera, trafigge Onana su assist di Shaqiri. Lui non esulta per rispetto ma il gol è di una valenza fondamentale. Alla fine dei giochi è 1-0.

Alle 14 tocca all’Uruguay contro la Corea del Sud. Gli asiatici, grazie alla tecnica dello “sdoppiamento” (ben cinque Kim in campo), riescono a resistere contro gli attacchi di Nunez e compagni. Il match termina a reti inviolate con la Nazionale di Alonso che può recriminare per due pali clamorosi: il primo colpito dall’eterno Godin nel primo tempo tempo, il secondo dal tutto-campista del Real Madrid Valverde.

A chiudere la prima giornata del gruppo H ci pensano Portogallo e Ghana, che danno vita ad una partita ricca di colpi scena. Il primo è appunto targato CR7 che su calcio di rigore (fin troppo generoso) batte Ati-Zigi entrando nella storia. Le “Black Stars” però non ci stanno e poco dopo pareggiano i conti con il loro uomo: André Ayew, che sigla il pareggio sotto gli occhi di papà Abedi Pelé. Fernando Santos può però fare affidamento all’enorme bagaglio tecnico dei suoi che in cinque minuti vanno prima sul 2-1 e poi sul 3-1 grazie alle firme di Joao Felix e Rafael Leao (quest’ultimo entrato dalla panchina). Nel finale Ronaldo suda freddo: all’89’ segna il 3-2 Bukari, mentre al 100esimo minuto il portiere Diogo Costa combina una frittata facendosi sottrarre il pallone da Inaki Williams. Ma l’attaccante dell’Athletic Bilbao scivola sul più bello. Al 974 finisce 3-2.

Cristiano Ronaldo (fonte foto Dazn)

A chiudere la prima giornata e il giovedì Mondiale ci pensa il Brasile contro la Serbia. Match molto equilibrato nel primo tempo con la Nazionale di Stojkovic ordinata e con le idee chiare. Ma nella ripresa, è tutta un’altra musica: è samba allo stato puro. Entra in scena Richarlison che confeziona un uno-due letale. Una perla il secondo gol, ad oggi il più bello del Mondiale. Termina 2-0 con due legni verde-oro annessi: uno di Alex Sandro e l’altro di Casemiro.

Richarlison (fonte foto ADN)

E OGGI…

Non c’è nessun attimo di pausa, oggi al via la seconda giornata con quattro partite. In campo gruppi A e B. Si comincia alle 11 con il match tra Galles e Iran, valido per il girone B. Alle 14 è la volta nuovamente del Qatar che proverà a rifarsi dopo l’esordio non scintillante contro l’Ecuador. Sarà Qatar-Senegal. Alle 17, invece, la seconda gara del girone A: Olanda-Ecuador. Mentre in serata alle 20, chiuderanno il gruppo B Inghilterra e Stati Uniti.

Sandro Caramazza