Diario Qatar 2022 – Primo gol per Lewa e vittorie per Australia, Polonia, Francia e Argentina

Diario Qatar 2022 – Primo gol per Lewa e vittorie per Australia,...

Settimo giorno di questo Mondiale con i primi successi per australiani e polacchi. I francesi vincono il big match contro la Danimarca e si qualificano agli ottavi. L’Albiceleste si rialza e batte il Messico

Prosegue il nostro diario dove vi raccontiamo il Mondiale in Qatar.

Apre la giornata Tunisia-Australia, sfida tra le “piccole” del girone D, con gli africani a 1 punto e gli oceaniani a 0. La partita nel complesso è abbastanza equilibrata, con l’Australia a condurre il gioco nella prima frazione e la Tunisia nel secondo. Il gol vittoria per gli australiani arriva nel primo tempo con un colpo di testa di Duke. Per entrambe la qualificazione verrà decisa nell’ultima gara del girone.

Tunisia-Australia 0-1

La giornata continua con Polonia-Arabia Saudita del girone C. L’Arabia parte subito forte e gioca un gran primo tempo, dando continuità alla prestazione contro l’Argentina. Ma si sa, il calcio regala sempre sorprese. Al 39′, alla prima vera occasione, la Polonia passa in vantaggio con Zielinski su assist di Lewandowski. 4 minuti più tardi il VAR richiama l’arbitro, il quale dopo aver rivisto un contatto tra Bielik e Al-Shenri, assegna un rigore ai sauditi. Szczesny compie un doppio miracolo prima su Al-Dawsari e poi sulla ribattuta di Al-Breik. Nel secondo tempo la musica non cambia con l’Arabia che spinge ma senza riuscire a trovare il gol del pareggio. All’82’ Al-Maiki regala la palla a Lewandowski che segna e realizza finalmente la sua prima rete nella Coppa del Mondo. Qualificazione ancora in bilico per entrambe.

Polonia-Arabia Saudita 2-0

Come terza partita troviamo il big match del girone D, Francia-Danimarca. Il primo tempo è abbastanza bloccato e con poche occasioni. Nella seconda frazione di gioco la partita si anima: al 61′ Mbappe chiude un triangolo in area di rigore con Theo Hernandez e segna l’1-0. Quasi immediata la risposta dei danesi che al 68′ pareggiano con Christensen da calcio d’angolo. Dopodiché la partita si infiamma con occasioni nitide da ambo le parti, ma a sfangarla è la Francia all’86’ con il solito Mbappe, che firma la doppietta personale su un cross di Griezmann. Francesi già qualificati agli ottavi mente la Danimarca si giocherà tutto nell’ultima sfida contro l’Australia.

Francia-Danimarca 2-1

Come ultima partita di questo settimo giorno di Qatar 2022 troviamo Argentina-Messico. Dopo un primo tempo privo di emozioni, con il solo Messi a cercare la giocata, è lo stesso numero 10 che trova il vantaggio al 64′. Da un passaggio a limite dell’area di Di Maria, la Pulce trova un gran gol con un tiro rasoterra alla sinistra di Ochoa. L’Argentina chiude la partita all’87esimo con Enzo Fernandez, il quale segna con un tiro a giro splendido. L’Albiceleste si riprende dopo la sconfitta all’esordio e riapre il discorso qualificazione mentre il Messico, ultimo a 1 punto, avrà l’ultima occasione nella sfida contro l’ostica Arabia Saudita.

Argentina-Messico 2-0

Giappone-Costa Rica alle 11 con gli asiatici che si giocano la qualificazione dopo la vittoria sulla Germania, Belgio-Marocco alle 14 e Croazia-Canada alle 17 per decidere le sorti del girone F. Chiude la giornata Spagna-Germania con i tedeschi che devono assolutamente vincere per non uscire.

Fonti foto: Getty Images, calciomercato.com

Davide Farina